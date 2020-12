Cerca de 100 familias se quedaron sin sustento tras cierre de la vía La Línea

Yulieth Henao, habitante del Alto de La Línea, advirtió que cerca de 100 familias que residen entre el sector de Bermellón y las Américas, al igual que en toda la carretera de Calarcá (Quindío) a Cajamarca (Tolima), se han visto seriamente afectadas por cuenta del cierre de ese importante corredor vial.

“No podemos ir a comprar mercado a los pueblos de Calarcá o Cajamarca, ya que bajar implica quedarnos dos días, pagar hotel y transporte, porque el carro que pasa por esta carretera ya tiene tiempos limitados”, dijo la la mujer.

Indicó que la mayoría de los habitantes de esa zona derivan su sustento de la economía que se mueve alrededor del paso de los vehículos y que prácticamente hoy no tienen cómo sobrevivir.

Dijo que esas comunidades están a punto de desplazarse de manera forzada hacia los cascos urbanos, ante la falta de oportunidades tras el cierre de la vía.

“Lo que estamos viviendo aquí es terrible. Necesitamos que el presidente Iván Duque nos mire y se compadezca de nosotros, ya que estamos en una situación igual o peor que la de San Andrés en días pasados, solo que nosotros no tenemos una catástrofe natural, sino que esto fue a causa de las obras del mismo Gobierno”, señaló.

Agregó que “definitivamente vamos a tener que vivir un desplazamiento masivo, porque no hay esperanza de desarrollo y no hay como darle educación y sustento a nuestros hijos, ya que no hay quien pase por esta carretera”.

Cabe recordar que esas comunidades realizaron varias protestas cuando se inauguró el túnel de La Línea, tras argumentar que cientos de familias que vivían del paso de los vehículos por esa zona, fueron olvidadas por el Estado.