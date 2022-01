Cerca de 7.000 niños en Soacha aún no tienen cupo para el colegio en 2022

El alcalde municipal de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Saldarriaga, cerca de 7.000 niños aún no tienen cupo para poder estudiar en esa población.

“Hoy tenemos 17,400 nuevos inscritos y teniendo en cuenta que el año pasado matriculamos cerca de 90,000 niños (10,000 más que el año pasado), declaramos emergencia educativa, pues realmente podríamos estar contando que cerca de unos 7000 niños podrían estar quedando sin salón ni pupitre”, aseguró.

Indicó que una de las razones de ese incremento fue la inscripción virtual de los estudiantes, ya que ahora no se hace presencialmente.

“El año pasado cuando implementamos el software, pudimos llegar a 10,000 niños más y este año abrimos nuevamente inscripciones y ya llevamos 17,000. Creemos que podemos llegar a 20,000 niños solicitando cupos en la ciudad”, señaló.

El alcalde afirmó que para este 2022 los colegios retornarán a la presencialidad total, Sin embargo, advirtió que uno de los requisitos es que los menores de edad tengan el esquema de vacunación completo.

“Todos los niños tienen que estar vacunados para poder tener acceso a la educación”, dijo.

Por otro lado, señaló que para poder seguir adelante con la ampliación de los cupos, debe haber una mayor inversión por parte del Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional.

“¿Cuál es la diferencia de un niño de Soacha con uno del resto del país, para que el resto del país cueste 2,700.000 las transferencias de la Nación a los municipios y para el caso de Soacha escaso 1.700.000, para cada niño”, aseguró.

“Realmente eso no es justo y no se puede garantizar una buena calidad educativa. Por eso no hemos podido ampliar nuestros colegios, porque el recurso de la nación no está llegando”, añadió.