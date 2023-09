Cierran empresa por maltrato a sus empleados en Ibagué

El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre temporal de las empresas Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S. por las denuncias que realizaron los empleados por maltrato laboral.

Después de más de 8 horas de investigación, la entidad encontró irregularidades que ponen el riesgo la seguridad y salud de las personas que trabajan en estas empresas.

El Ministerio argumentó que el cierre temporal es para que la empresa haga las adecuaciones respectivas debido al desorden que se tienen con los empleados, no se tiene el sistema integral de seguridad, no tiene comité de convivencia laboral, no tiene el copasst, ni tampoco papeles organizados.

La empresa tiene un plazo de 10 días para que se adapten a la ley y mientras tanto los trabajadores deben seguir recibiendo su salario, con prestaciones y aportes de seguridad social.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo decidió compulsar a la Fiscalía General de la Nación el caso para que se investigue y se tomen medidas de orden penal, para que sea ejemplar las decisiones de este hecho.

Adicionalmente, se ordenó inspeccionar unas fincas, ya que esta empresa tiene una sede administrativa que fue la que testigo el video, pero tiene dos sedes en fincas.

También se va a inspeccionar la sede que hay en Bogotá porque se va a revisar si las denuncias de los empleados sobre que esta no es la primera vez son ciertas.