Cierran servicios en las clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso

Después de verificar las condiciones mínimas de habilitación de todos los servicios de la clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso, la Secretaría de Salud de Boyacá realizó una visita de inspección, vigilancia y control y ordenó el cierre temporal de los servicios del centro asistencial.

Tras la visita realizada por el equipo de Habilitación de la Dirección de Prestación de Servicios, se determinó que existe un riesgo para la seguridad para la atención de pacientes.

Inicialmente, se encontró que no se cuenta con un laboratorio clínico completamente funcional, el servicio de radiología no cumple con los estándares exigidos y hay carencia de talento humano requerido, ya que algunos especialistas necesarios para atender la clínica, aún no se encuentran contratados.

El secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, indicó que es necesario subsanar los hallazgos y tomar las acciones correctivas correspondientes, para garantizar que en un tiempo muy breve la Clínica pueda reabrir sus servicios.