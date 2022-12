Colapsa servicio de urgencias del hospital más importante del Tolima

La ocupación del área de urgencias del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el centro asistencial de mayor importancia del Tolima, superó su capacidad. La unidad llegó al 120%.



Luis Eduardo González, gerente de la institución, informó que la alta demanda en el servicio se debe al incremento de consultas por enfermedades respiratorias, especialmente en menores de edad.

Explicó el funcionario que, en su mayoría, se trata de pacientes con cuadros de neumonía y otras afecciones que están asociadas a los constantes cambios del clima, y no se relacionan con contagios de covid-19.



“Estamos con una sobreocupación en el servicio de urgencias y la incidencia de los niños es alta, precisamente por enfermedades respiratorias. No estamos hablando de casos asociados al Covid, sino que estamos hablando de neumonías, justamente por el cambio de clima”, señaló González.



Ante este panorama, el gremio médico ha recomendado a los padres de familia adoptar algunas medidas para proteger a niños y niñas. Sugiere no exponerse a cambios abruptos de temperatura y utilizar tapabocas.



“Nos toca abrigar nuestros niños, protegerlos con el tema de las lluvias y tratar de no exponerlos al frio. También importante que se tenga en cuenta que las enfermedades respiratorias se cruzan rápidamente. Las urgencias están al 120% y la población que más predomina es la de los niños”, agregó el Gerente.



Aunque el Federico Lleras Acosta recibe pacientes de los 47 municipios del Tolima, al tratarse del hospital de referencia del departamento, el principal número de pacientes que ha llegado al servicio de urgencias corresponde a la ciudad de Ibagué.

La entidad solicitó a los usuarios acudir al centro asistencial, solo en caso de ser necesario, con el fin de reducir la sobreocupación.