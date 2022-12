Colapsó la movilidad en Ibagué: protestas de transportadores tienen bloqueadas varias vías

Por segundo día consecutivo, un sector del gremio del transporte público urbano adelanta protestas y bloqueos viales en la ciudad de Ibagué. Desde muy temprano iniciaron las manifestaciones este martes.



Conductores y propietarios de buses del servicio público colectivo ubicaron sus vehículos en intersecciones de vital importancia para la movilidad de esta capital, en vías como la Carrera Quinta y las avenidas Mirolindo y Ferrocarril.

Lea también: Hombre que cayó al vacío del edificio de la Gobernación del Tolima: Solo fue a hacer un trámite.



Los manifestantes reclaman a la Alcaldía de Ibagué la adopción de medidas para mejorar rápidamente las fallas de la red semafórica y la malla vial, así como las condiciones de seguridad para este sector.



De la misma manera están solicitando que se tenga en cuenta su opinión en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, ya que encuentran diferencias en la ejecución de etapas como el cambio del parque automotor, el sistema de recaudo, entre otros.



“No es clara la implementación. No sabemos cómo será la compra de vehículos nuevos, no sabemos si la Alcaldía tiene el dinero. Tampoco sabemos cómo prometen que los ciudadanos van a pagar un solo pasaje por varios servicios”, expresó Michael Cepeda, vocero del gremio.



Es importante señalar que en las últimas horas se instaló una mesa de concertación entre transportadores y delegados del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, se levantó el diálogo.



“Lamentamos que no haya disposición de la negociación. Cedimos en todo, incluso llevando a discusión uno de los temas álgidos que es el tema del recaudo para que se decida por mayoría en el consejo directivo del Sistema Estratégico, y no les sirvió. No hay posibilidad de negociación”, señaló Milton Restrepo, secretario de Gobierno Municipal.

En otras noticias: Uso de pólvora en Colombia: conozca las sanciones y reglamentación.



Se espera que en las próximas horas se cumpla una reunión entre las partes para discutir los temas planteados.



La comunidad, que ha resultado altamente afectada durante los bloqueos, solicita una solución que permita normalizar el transporte en la capital tolimense.