Colectivos y organizaciones de mujeres exigen justicia por intento de feminicidio en Neiva

Rechazo e indignación ha causado en diferentes organizaciones y colectivos de mujeres los hechos violentos que se registraron en Neiva contra Yudi Fernanda Pérez a manos de su pareja sentimental, estas organizaciones están exigiendo que Mario Beltran Trujillo de 19 años de edad quien la encerró y torturó por varios días en una casa, sea juzgado por intento de feminicidio.

Y es que la joven presenta trauma craneoencefálico severo, perforación de uno de sus pulmones a raíz de una fractura en sus costillas, una herida profunda en el seno derecho, así como múltiples heridas en todo el cuerpo y sigue en cuidados intensivos.

Danna Alejandra Barrera de la Red Huilenses de Defensa y acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos afirmó que, “la época de cuarenta ha demostrado que no es la calle, no es la ropa, no es la hora, no es nuestra culpa, lo que ocasiona los hechos de violencia contra la mujer, lastimosamente es la cultura de violencia y violación que se presenta hoy”.

“Estremecedor y repugnante este fenómeno que denigra contra la vida de miles de mujeres es un claro ejemplo de una sociedad machista y patriarcal que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, y los diferentes tipos de maltrato, no solo físico sino también, sicológico y económico”, dijo la Red Huilenses de Defensa.

Las voces de rechazo a nivel nacional, local y regional exigen que se brinden garantías a las mujeres y están convocando a movilizaciones y a mantener la lucha para velar por los derechos de las mujeres, paralelamente se fortalece la campaña “trenzada somos más, pero en casa seguras”, para brindar apoyo, orientación e invitar a denunciar cualquier tipo de violencia.

Lo sorprendente del caso es que inicialmente el hombre iba a ser dejado en libertad, sin embargo finalmente un juez decidió enviarlo a prisión, para de este modo acelerar el proceso de investigación en contra de Mario Beltran, por los hechos acontecidos en el barrio Gaitán en Neiva.