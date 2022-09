Comenzó el proceso de desalojo de invasores en el sur de Neiva

Las autoridades locales han señalado que este miércoles se cumple el ultimátum para que centenares de familias que invadieron el predio El Guácimo, ubicado en el corregimiento del Caguán, al sur de Neiva, que están desde hace más de un mes, salgan de la zona.

Algunos de ellos se han ido de manera voluntaria; sin embargo, otros insisten en no salir del punto hasta que se lleguen acuerdos con la Administración municipal en las entregas de viviendas dignas que están solicitando desde que arrancaron la invasión.

El sector ya se encuentra asegurado por miembros del Esmad, Personería Municipal, Defensores de Derechos Humanos con el fin de evitar alteraciones de orden público que puedan afectar la seguridad de los habitantes.

Algunos de los invasores han cortado varios árboles para evitar el paso de vehículos y miembros del Esmad. “No queremos atropellos contra nosotros, hay niños y mujeres embarazadas. No vamos a desalojar, no tenemos cómo pagar un arriendo. Queremos que nos den soluciones de vivienda porque las autoridades no nos están ayudando, no hay censo para la verificación de las personas que en realidad necesitan la casa”, dijo una de las personas que están en la invasión.

La Personería Municipal de Neiva señaló que antes del uso de la fuerza debe existir el proceso de mediación para el desalojo voluntario.

“Hemos solicitado un compás de espera a la Policía con el fin de socializar los actos administrativos con la comunidad y que ellos definan qué acciones tomar. Dentro del documento se ordena el desalojo del predio El Guácimo que tiene 17 hectáreas; el problema aquí son las más de 50 hectáreas las que se están invadiendo. Cómo está previsto, solamente se va a desalojar uno de los cinco predios que se tenían pendientes”, finalizó Kleiver Oviedo, jefe del Ministerio Público.

Se espera que en las próximas horas, las personas que están invadiendo las 17 hectáreas desocupen el mismo de manera voluntaria.