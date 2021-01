Preocupados e inconformes quedaron parte de los comerciantes de Ibagué por la decisión de la Alcaldía de implementar a última hora el confinamiento total para el puente de Reyes. La restricción inició a las 7:00 de la noche del jueves y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del martes 12 de enero.



Es importante aclarar que la Administración había anunciado que el toque de queda especial sería solo desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo, sin embargo por instrucción del Ministerio de Salud se adoptó la medida para todo el puente festivo.

El decreto fue expedido faltando cerca de siete horas de iniciar su aplicación.

Representantes de diferentes gremios expresaron su preocupación debido a que ya se habían preparado para atender a sus clientes en los días del fin de semana en los que no regía el confinamiento, y sus planes cambiaron ante las nuevas determinaciones.



“No han podido encontrar el equilibrio entre bajar los contagios y mantener la economía a flote, además toman las decisiones de un momento a otro. Por ejemplo los hoteles y el turismo nos abastecimos completamente para este puente de Reyes y nos quedamos con eso en la nevera. Muchos productos se dañarán y los clientes están confundidos, temerosos y cancelando”, señaló Ángela María de la Pava, empresaria del turismo.



Los trabajadores de las plazas de mercado de la capital del Tolima también advirtieron que los pedidos que habían hecho para el fin de semana están en riesgo de perderse, ya que los ciudadanos no podrán visitar estos establecimientos.



“Ya hay productos que vienen en carretera y no sabemos qué hacer (…) no solo afectan a los comerciantes sino a los campesinos. Es una gran cantidad de alimentos, luego quién nos va a responder por esos productos que se van a perder”, indicó Luis Albeiro Mora, representante del gremio.

Aunque los hoteles están exentos del confinamiento y las plazas de mercado pueden funcionar bajo el servicio de domicilio, consideran que las restricciones afectarán considerablemente las ventas.