Con armas de fuego delincuentes atracan buses intermunicipales en Cundinamarca

Conductores de transporte intermunicipal exigieron más seguridad en las vías del departamento, luego de que en las últimas horas dos conductores fueran victimas de varios delincuentes que se suben a las busetas y con armas de fuego los despojan de sus pertenencias.

También hurtan a los pasajeros y arremeten contra los conductores; uno está herido en la cara por arma de fuego y por la misma razón otro chofer resultó herido en el hombro perdiendo la movilidad del brazo derecho.

“Fui víctima de robo, soy conductor de bus intermunicipal, tres sujetos a la altura de Uniabastos me pidieron que abriera la cabina y me quitaron el celular, la plata y al ver que el dinero no estaba completo me dispararon en el hombro", señaló.

"Robaron a todos los pasajeros y un señor de la tercera edad por no tener un teléfono de gama alta le pegaron con el arma de fuego en la cabeza”, aseguró Pedro Correal conductor de bus intermunicipal.

Manuel Quintero otro conductor de bus que fue víctima de la delincuencia señaló que le dispararon en el rostro en medio de un atraco.

“Estamos cansados de que nos estén atracando, nos disparan en el pecho, en la cara, en el brazo y todo por plata o celulares, la Policía no está siempre cerca, mientras me dirigía hacia el Portal 80 se subieron unos sujetos y atracaron a los usuarios, el otro me encañonó a mi, empezó a disparar varias balas quebraron los vidrios y una me dio en mi cara, de milagro quedé vivo”, aseguró Quintero.

Los conductores del servicio intermunicipal insistieron en que no hay seguridad en las vías de Cundinamarca, exigen que la Policía haga presencia teniendo en cuenta que se viene una época del año donde más se presentan los hurtos en estos vehículos, debido a las compras de la gente y los retiros de dinero que se hacen por la prima de fin de año.