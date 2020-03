Con ‘pico y cédula’, Alcaldía de Neiva entregará ayudas humanitarias

Autoridades en Neiva advirtieron de la intención de bandas delincuenciales, de atacar los camiones con ayuda humanitaria que iban a ser llevados a diferente comunas, ante esta situación, los beneficiarios serán llamados de acuerdo al 'Pico y Cédula' decretado en el municipio.

La decisión se tomó luego de que informes de inteligencia determinaran la intención de varios grupos delincuenciales de allanar y saquear los camiones que habían sido dispuestos para la entrega de las ayudas, lo que impediría que llegaran a quienes más lo necesitan.

Hasta el momento se han recolectado 35 mil kits de mercado durante la campaña denominada Minga Social en Neiva. Los mercados serán entregados a los habitantes de asentamientos, desplazados, reincorporados, mototaxistas, vendedores informales, comunidad Lgtbi, entre otros que no están reconocidos en los programas del Gobierno Nacional.

El Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón indicó que “afortunadamente, el llamado que hicimos volcó la solidaridad de muchas instituciones, empresas y personas, y tras una semana de recolección de ayudas en dinero y en especie, empezaremos a entregar la ayudas a quienes más lo necesitan. Cada uno de estos mercados, está avaluado en $200.000 pesos, en productos de primera necesidad que alcanzarán para tres semanas por familia”.

En primer lugar los beneficiarios serán llamados cada día de acuerdo al Pico y Cédula decretado la semana anterior, en grupos de a 40, cada media hora. A estas personas se les indicará el lugar donde recibirán las ayudas y les darán un código que deberán indicar al momento de reclamar el kit.

Cada punto de entrega estará militarizado dos cuadras a la redonda para garantizar el orden y la seguridad. En el sitio, estas personas se identificarán con el código asignado y la cédula. No se atenderán a quienes no han sido llamados, o no tengan el código asignado, o no tengan cédula correspondiente a cada día.