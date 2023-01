Con velatón rechazan asesinato de María Camila Plazas Luna en Pitalito, Huila

En medio de velas y globos blancos habitantes de Pitalito, Huila rechazaron el vil asesinato de María Camila Plazas Luna en Pitalito, la menor de 10 años agredida con arma blanca por Jonathan Francisco García Tapias, sujeto que había cumplido una condena por le delito de abuso sexual.

A las afueras de la vivienda de la menor se reunieron centenares de personas, quienes, en medio del dolor, la tristeza e impotencia ante el caso, exigieron que el presunto responsable reciba una condena máxima y que se haga justicia por este homicidio.

La indignación y el repudió ha sido a nivel nacional, las voces de rechazo y solidaridad para con la familia de la menor se ha evidenciado, con una sola petición y es que el responsable del crimen no salga de la cárcel y que reciba una condena ante el asesinato de una niña.

Esperanza Luna, madre de la menor de 10 años indicó que “ yo me encontraba trabajando cuando me llamaron, fui al hospital y no me dejaron ver a la niña, hasta que me dijeron que estaba muerta, es mi única hija y espero que se haga justicia”.

“Mi mamá está llegando de la casa de mi hermana cuando el hombre vio la puerta abierta e ingresó a la casa y las atacó, nosotros no lo conocemos, no teníamos ningún tipo de vínculo con él, pedimos que no lo dejen salir de la cárcel y que pague por lo que hizo”, dijo Esperanza Luna.

Por su parte el capturado fue enviado a la cárcel, se le halló en su poder un cuchillo, con el que al parecer habría atacado a la menor. Asimismo, los uniformados observaron manchas de sangre en su ropa que serían de la menor. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado, cargos que no aceptó.

El cuerpo de la menor esta siendo velado en la casa de la abuela materna y las exequias se cumplirán en este lunes, en la Iglesia del Espíritu Santo, del Valle de Laboyos.