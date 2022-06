Con visitas a obras en ejecución alcalde de Ibagué retornó a su cargo

Luego de ser notificado por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, sobre el levantamiento de la suspensión provisional que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado volvió a su cargo.



El pasado 10 de mayo, la procuradora Margarita Cabello Blanco anunció una suspensión, por 3 meses, contra el mandatario, por presunta participación en política en favor del excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Hurtado explicó que al conocer los resultados de las elecciones del domingo 29 de mayo presentó una solicitud ante el órgano de control disciplinario, con el fin de revocar la medida impuesta.

El principal argumento es que Gutiérrez no pasó a segunda vuelta y no continúa como aspirante en la contienda electoral. “A mí se me indilgó participación indebida, al parecer, por parte de un candidato y ese candidato salió de la contienda el día domingo, no había un argumento sólido, por parte de la Procuraduría, para mantenerme suspendido del cargo. Radicamos la solicitud y por fortuna fue rápida la respuesta”, señaló.



Tras 21 días fuera de la Alcaldía de Ibagué, el mandatario retornó a sus funciones con la inspección de algunas zonas en donde se adelantan trabajos de mejoramiento vial y con la socialización de obras de acueducto y alcantarillado en la Comuna 7.



“Haremos varios cambios, vamos a tener una mayor exigencia con todo nuestro equipo. Estos tiempos nos han permitido hacer las evaluaciones necesarias para también tomar decisiones, yo creo que Ibagué y todos los ibaguereños debemos estar sintonizados”, agregó Hurtado.

Aunque la Procuraduría levantó la sanción mantiene una investigación disciplinaria por presunta participación en política.