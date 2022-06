Nuevamente el Concejo de Ibagué es motivo de polémica, en esta ocasión por una discusión entre los concejales Orlando Rodríguez, del partido Alianza Social Independiente (ASI) y Linda Esperanza Perdomo del partido Alianza Verde.



Durante una sesión Perdomo denunció que presuntamente viene siendo víctima de ataques y agresiones verbales, por parte de Rodríguez, lo que considera está relacionado con su condición de mujer dentro de la Corporación.

“Obedece a una serie y permanente situación de ataque en contra de mi condición de mujer y de concejal. Todo el mundo ha escuchado las grosería y los madrazos con los que el concejal Orlando Rodríguez me ha venido maltratando desde hace varios días”, expresó en el recinto la concejal Linda Perdomo.



En medio del intercambio de palabras el concejal Orlando hizo una señal obscena con la mano, lo que popularmente se conoce como “hacer pistola”, en dirección a Linda Perdomo, a quien calificó como “vaca sagrada”. El insulto quedó registrado en video.



Rodríguez dijo a RCN Mundo que es víctima de persecución y su gesto fue en respuesta a los constantes ataques, que asegura, recibe. Según el cabildante, la señal la hizo a otro de sus compañeros y no a Linda Perdomo.



“Ella se cree intocable porque lleva 16 años en el Concejo, entonces uno no le puede decir nada porque lo vuelve enemigo. Me han hecho noticias falsas, desde su curul me sacan fotos, me graban y la seña fue porque el concejal Brayam Escandón me estaba grabando, en ningún momento fue contra ella. También tengo derecho a responder”, afirmó.



Ante la controversia, la concejal informó que pondrá la situación en conocimiento de la Fiscalía.

Esta no es la primera polémica en la que se ve involucrado Orlando Rodríguez, recientemente se hizo viral por decir sarcásticamente que no llega temprano a las sesiones, porque sufre de sueño, también en medio de una discusión con Linda Perdomo.