Confinamiento total durante el fin de semana en Ibagué

Dado a que la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Ibagué se encuentra sobre el 92%, la Alcaldía decidió acoger las recomendaciones del Ministerio de Salud e implementar el confinamiento total durante este fin de semana.



La restricción que se ha adoptado últimamente, de forma consecutiva, busca oxigenar la capacidad de la red hospitalaria y reducir la rapidez de contagios de coronavirus, que ya deja de cerca de 40.000 casos positivos acumulados y más de 900 fallecimientos en el municipio.

El alcalde Andrés Fabián Hurtado indicó que el confinamiento dará inicio a las 8:00 de la noche del viernes 15 de enero y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 18 de enero.



“De acuerdo a la reunión que tuvimos con el viceministro de Salud, Luis Moscoso, se expedirá una circular a nivel nacional que es de obligatorio cumplimiento. Por eso a partir de mañana 15 de enero habrá toque de queda con confinamiento total desde las 8:00 de la noche”, expresó el mandatario.



La autoridad también determinó que se mantendrá el toque de queda nocturno. Es así como cada día desde el lunes 18 y hasta el jueves 21, regirá esta medida de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

“Es un tema de responsabilidad social. Nosotros tenemos un pie de fuerza para una población de 545.000 habitantes, pero si no tenemos esa responsabilidad de nada servirán las medidas que es solo uno de los caminos para disminuir los contagios y las muertes. Si hay descontrol esto no parará”, agregó el mandatario.



En las próximas horas se expedirá el decreto que dejará en firme las prohibiciones anunciadas.