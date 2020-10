Conflicto entre familias deja tres indígenas wayúu muertos en La Guajira

Un enfrentamiento entre dos familias indígenas de las comunidades wayúu irruaka y Guayabal registrado en el corregimiento de Ware Ware, zona rural del municipio de Albania en La Guajira, dejó como saldo tres indígenas muertos, entre ellos un menor de edad.

“Una de las familias fue a hacer la reparación de una cerca en el territorio, ahí se produjo en enfrentamiento y lastimosamente en ese lugar estaba el niño quien fue asesinado; es una situación que nos preocupa teniendo en cuenta que un menor se vio involucrado”, dijo el secretario de gobierno de Albania, Edinson Gil Pinto.

Lea también: Juez negó de nuevo solicitud de libertad de 'Marquitos Figueroa'

De acuerdo con las autoridades las rencillas, entre las dos familias se presentan desde hace varios meses, incluso en un hostigamiento anterior murió otro indígena.

“Ya se ha venido interviniendo, pero predomina el orgullo y no quieren llegar a una conciliación y estas son las consecuencias, no queremos que haya más personas que fallezcan en este conflicto”, agregó el funcionario.

El triple homicidio ha generado temor y repudio entre la población indígena del sector que han solicitado la intervención urgente de las secretarías de asuntos indígenas tanto departamental como municipal, Defensoría del Pueblo y autoridades policiales y militares.

“Hemos intentado mediar pero por usos y costumbres ha sido imposible, sin embargo, realizamos algunas recomendaciones que no han sido acatadas; no podemos inmiscuirnos en sus asuntos sin su pleno consentimiento, de hecho de este caso no hemos podido conocer tantos detalles”, señaló Gil Pinto.

Le puede interesar: Hallan cuerpo de indígena con signos de tortura en Valledupar

Este martes las autoridades se reunirán en un consejo de seguridad para tomar las medidas necesarias para salvaguardar las vidas de ambas familias y posteriormente a través de una comisión especial se buscará generar un acercamiento entre ambas partes.