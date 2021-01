Consternación en Tolima por asesinato del líder Gonzalo Cardona en el Valle

Consternados se encuentran los habitantes de Roncesvalles, municipio ubicado al suroccidente del Tolima, por el asesinato en el departamento de Valle del Cauca del líder ambientalista Gonzalo Cardona Molina, también conocido como el guardián del loro Orejiamarillo.



Cardona Molina, quien se desempeñó durante años como coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, fue reportado como desaparecido el pasado ocho de enero y su cuerpo fue encontrado en las últimas horas en la vereda La Unión del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.

Al parecer, el cadáver fue hallado por campesinos y organismos de socorro en una zona desolada en el camino que conduce de Barragán a Roncesvalles, de donde era oriundo.



En el Tolima y en diferentes regiones del país Gonzalo es recordado por el trabajo que adelantó durante más de 20 años para conservar esta especie, asegurándose que no fuera cazada y que su hábitat no fuera destruido.



“Lastimosamente hoy la violencia nos quita a una persona que divulgó y promulgó la conservación del medio ambiente, no solo en Roncesvalles sino en otros municipios que están en la parte alta de nuestro territorio colombiano (…) yo no conocí que hubiera recibido amenazas pero no es de descartarlo, ya que muchas veces nos toca callarnos para poder sobrevivir”, expresó Jesús Pareja, pariente lejano y amigo del líder.



El alcalde de Roncesvalles, Ómar Ricardo Espinosa, indicó que la Administración Municipal no tenía conocimiento de amenazas contra del defensor ambiental.

“Es una persona querida y muy respetada por nuestra gente. Realmente la noticia nos cae como un baldado de agua fría, teniendo en cuenta que es alguien que uno asume que no tiene problemas con nadie. No conozco si hubiese radicado alguna queja o querella ante la Personería o ante la inspección de Policía, que es donde tengo competencia”, manifestó Espinosa.

Tras el levantamiento, el cuerpo sería trasladado a Sevilla para que se cumplan las labores de inspección y posteriormente será llevado a territorio tolimense para sus exequias.



Habitantes de la localidad, familiares, allegados y sectores ambientalistas piden a las autoridades que investiguen el crimen y que este no quede en la impunidad.