Contralor de Villavicencio pide a la Contraloría General que fiscalice la vía al Llano

Ante la crítica situación que se registra en la carretera Bogotá - Villavicencio, por cuenta de deslizamientos, accidentes, protestas, y la realización de pasos alternos, que generan traumatismos en la movilidad de este importante corredor vial, el contralor de Villavicencio, Carlos López, pidió a la Contraloría General de la República que inicie la fiscalización de la vía al Llano.

“El día de ayer le envié una comunicación formal al contralor de la República solicitándole que se adelante una actuación especial de fiscalización de la carretera Bogotá–Villavicencio, con el fin de establecer la situación real de este importante corredor vial, desde el punto de vista de la vigilancia y el control fiscal, ya que desde hace varios años se evidencia que el mantenimiento, administración y operación de esta vía no es el adecuado”, detalló el contralor Carlos López.

El titular de este órgano de control municipal también hizo referencia en su comunicación que ante estas situaciones, siempre se cuestiona al Ministerio del Transporte, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Coviandina, por la operación, administración y mantenimiento preventivo y correctivo de esta vía e incluso por los diseños y trabajos que avanzan o se requieren y no se han hecho, y aun así estas entidades no asumen la responsabilidad que tienen sobre lo que sucede en la vía al Llano.

“Así las cosas, acudo a su despacho, solicitando que, desde el mismo, se inicie de inmediato una actuación especial de fiscalización que responda ante la comunidad el malestar general que se tiene y sobre todo explique y devele los hallazgos que se puedan derivar de entre otras la operación, administración, mantenimiento preventivo y correctivo, de la Vía Bogotá Villavicencio, trayecto Boquerón – Fundadores”, precisó el contralor de Villavicencio, en comunicación enviada a la Contraloría General de la República.

A esta solicitud se suma la hecha por los gremios productivos del Meta al Ministerio de Transporte para que congele el aumento del valor de la tarifa de los peajes de la vía al Llano, que autorizó el Gobierno Nacional desde el pasado 16 de enero, hasta que la vía Bogotá - Villavicencio opere en condiciones normales.

“Pedimos la congelación del aumento de precios en el valor de las tarifas de los peajes, porque el Gobierno Nacional ya anunció que en el mes de julio de este año, nos van hacer un aumento de 9,4% nuevamente en las tarifas de los tres peajes de la vía al Llano, lo que corresponde a un aumento de 24,7%, lo que es un impacto económico desbordado para quienes utilizan este corredor vial diariamente”, explicó Henry Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV)”.

Así mismo, el presidente ejecutivo de la CCV aclaró que “no es que nosotros no estamos diciendo que no paguemos peajes. Pagamos peajes, pero que nos garanticen la movilidad 24 / 7 de la vía y no en la situación en la que está hoy día”.

Por ahora, ni el Gobierno nacional ni la Contraloría General de La República han dado respuesta alguna a las solicitudes hechas por los gremios del Meta de congelar las alzas autorizadas en los peajes de la vía al Llano y de iniciar la fiscalización de esta vía.