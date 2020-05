Crisis en Teruel (Huila) ante la posible pérdida de la cosecha cafetera

El municipio de Teruel ubicado en el Huila es uno de los más grandes productores de café de la región, allí la mayor parte de su economía se basa en esta actividad productiva, la población registra cerca de 1.200 productores y fincas cafeteras que superan las ocho hectáreas.

El sector cafetero en esta población hizo un llamado urgente al Gobierno departamental, Nacional y al Comité de Cafeteros para que se tomen medidas ante la crisis que enfrentan por la posible pérdida de la cosecha, debido a que la estrategia de las lonas y la utilización de mano de obra local no son suficientes para realizar la recolección.

Isaías Vargas González, cafetero del municipio de Teruel dio a conocer que, “en el municipio de Teruel se tienen fincas cafeteares con hectáreas entre 8 y 20 por lo la mano de obra local no es suficiente y la situación es muy complicada para todos nosotros, la cosecha se está empezando a perder”.

Según manifiestan se requieren más de dos mil recolectores de café, en este municipio cuando la cosecha está en su punto más alto. Los meses de mayo y junio son fundamentales para realizar la recolección del grano que ya se encuentra bastante maduro para esta época.

Una de las soluciones planteadas por los cafeteros, es que se otorguen permisos para que recolectores de los municipios que no tienen casos de Covid-19, se puedan desplazar hasta el municipio de Teruel y así poder fortalecer el trabajo de recolección que se viene realizando.

Vargas indicó que, “el Gobierno departamental ha creado estrategias que en algunas zonas ayudan pero no soluciona la problemática de fondo, en esta zona del departamento las lonas no funcionan con las condiciones del terreno y no son aptas para esta medida”.

Los cafeteros manifestaron su preocupación ante la afectación que se puede presentar por la pérdida de la calidad del café que se produce en este municipio.

El pasado 14 de abril la Gobernación del Huila firmó un convenio con el Comité de Cafeteros del Huila, el cual permitirá salvaguardar la cosecha cafetera que se avecina en el norte y sur occidente del departamento, el valor de este convenio fue de aproximadamente $2.250 millones, recursos que se dispondrán para la aplicación de tecnología en la recolección.