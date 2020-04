Cundinamarca confirma el cierre de sus fronteras hasta el 1 de mayo

Hace unos días el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ordenó que las fronteras de su departamento continuaran cerradas hasta el próximo festivo del 1 de mayo, esto con la intención de evitar el incremento en el número de contagios que ya se registran en esta zona del país y Bogotá.

“La decisión ya está tomada, más allá de que la cuarentena termine este 27 de abril a la media noche. Ese fin de semana no se convertirá en vacaciones, no habrá paso hacia los municipios de Cundinamarca. Nos preocupa y no vamos a permitir que la gente haga planes para el puente del Primero de mayo, nuestra posición será tan firme como la de Semana Santa. Estas no son vacaciones.”, explicó el primer mandatario departamental.

Lea aquí: Hospital de Corferias, habilitado en tiempo récord para atender pacientes sin coronavirus

Además, García destacó que esta decisión fue coordinada con la Policía, el Ejercito y con los que administran peajes para que los ciudadanos que quieran salir, sean devueltos, además se les levantará un comparendo de 936 mil pesos y sus vehículos serán inmovilizados.

“Continuaremos con las sanciones, comparendos e inmovilización de vehículos. Seguiremos tomando medidas estrictas para proteger, no solo a los cundinamarqueses, sino también a los bogotanos a los habitantes de las ciudades aledañas”, reiteró García.

Asimismo, el alcalde del municipio de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, indicó este lunes en la emisora La Cariñosa, que, en sintonía con el Gobernador, además de cerrar las fronteras también es posible que se declare toque de queda en dicho municipio todos los fines de semana.

“Se acabo la vida social, aquí nos toca es trabajar y cuidarnos. Por eso hoy propondré en el Consejo de Gobierno que en Soacha todos los fines de semana se declare toque de queda total, donde se cierre todo el comercio y así la gente provisione todo lo que necesite entre semana”, señaló el mandatario municipal.

Desde las 4:00 p.m. del pasado viernes 17 de abril y hasta la madrugada de este lunes, se llevó a cabo la medida de toque de queda en Soacha con el propósito de extremar esfuerzos para evitar los contagios en el territorio.

Le puede interesar: En nuevas protestas en sur de Bogotá retienen buses del SITP

Saldarriaga entregó un balance en la que indicó que en general los ciudadanos cumplieron con la medida, sin embargo, al menos 112 personas fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP), además, las autoridades se impusieron 70 comparendos por desacato al decreto.