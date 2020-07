De manera gradual inició la reapertura de iglesias en Ibagué

Tras ser catalogada por el Gobierno Nacional como una ciudad de baja afectación por COVID-19, Ibagué inició la implementación del plan piloto para la reapertura de parroquias y templos de diferentes religiones.



Luego de una concertación entre representantes del catolicismo y de los diferentes cultos que hay en la ciudad, se llegó a la determinación de autorizar la apertura de 38 iglesias. Estos templos deberán acatar todas las directrices de la Secretaría de Salud municipal.

Entre las medidas se encuentra no permitir el ingreso de más de 50 personas, el uso obligatorio de tapabocas de forma permanente, el lavado de manos, la desinfección, el control de temperatura, el registro en planilla, y también garantizar el distanciamiento social.



Igualmente, los templos deberán contar con buena ventilación, no podrán suministrar objetos comunes y deben restringir el ingreso de personas mayores de 70 años.



Carlos Andrés Portela, secretario de Gobierno de la capital tolimense, explicó que aunque las iglesias se incluyeron en el plan piloto, antes de abrir sus puertas deben tener el aval de las autoridades de salud.



“Son más o menos 650 iglesias las que hay en Ibagué y se tomó la determinación de hacer un piloto con 38 de católicas y no católicas. Ellas deben inscribirse en el link que hemos dispuesto, subir documentos y los protocolos de bioseguridad”, expresó Portela.

El funcionario explicó que “posterior a la inscripción, nosotros con la Secretaría de Salud comenzamos las visitas para revisar si los protocolos están debidamente construidos y aplicados. Luego nosotros daremos el visto bueno para que empiecen a aperturar”.



En una semana aproximadamente se evaluará el resultado de este proceso y se definirá si podrán abrir al público las más de 600 parroquias y centros religiosos que hay en el municipio.