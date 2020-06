Delincuentes desocuparon finca de Tena, Cundinamarca en medio de cuarentena

Aunque la pandemia obligó al aislamiento total de los colombianos en sus hogares, la delincuencia no se detiene y parece que los ladrones han aprovechado esta situación para hacer de las suyas en lugares que saben que permanecen abandonados por la cuarentena.

Una familia bogotana fue víctima de los ladrones en una finca que tienen en el municipio de Tena, en Cundinamarca, donde sujetos aprovechando que los dueños están confinados en Bogotá y no pueden ir al lugar, ingresaron a la residencia y la desocuparon por completo.

RCN Radio conoció el relato de la víctima que denunció ante las autoridades el hurto de muebles, electrodomésticos y demás propiedad que tenía en la vivienda, además de una camioneta blanca marca Honda CRV, de placas QFC 747 de Sabaneta Antioquia; y una moto Yamaha Calimatic 175cc, de color rojo con blanco, de placa VRG 45.

Lea también: Extraña sustancia está siendo utilizada en nueva modalidad de robo en Bogotá

“Todo esto sucedió en Tena, Cundinamarca mientras el Gobierno nos tiene encerrados, los malandros nos quitan y acaban con lo poco que nos queda para sobrevivir esta situación”, manifestó la víctima.

Estimó el robo en alrededor de $130 millones e hizo un llamado a las autoridades para que logren capturar a los responsables del hurto y hallen los vehículos pues temen que estén siendo usados para cometer otros hechos de delincuencia.

“No entiendo estando en cuarentena y toque de queda cómo la Policía no vio una camioneta movilizándose con una moto, y se les pasó por el frente un camión cargado de trasteo y nadie dijo nada, cómo salieron no se sabe, cómo pasaron por las calles sin que los vieran no se sabe”, agregó.

Le puede interesar: Policías que agredieron a hombre de la tercera edad serán suspendidos por tres meses

Desconocen la fecha en que se perpetró exactamente el robo porque lograron darse cuenta gracias a un vecino que se puso en contacto con ellos y les informó que algo extraño había pasado en la finca, además que los vecinos lograron percatarse del hecho porque los animales que tenían en esa finca se habían pasado a las otras veredas en busca de comida.

"Se llevaron televisores, el equipo de sonido, DVD, el horno, camas, colchones, ollas, hasta vajillas, se llevaron todo, y en la camioneta claramente no cabían las cosas, tuvieron que usar un camión y pudieron desplazarse como pez en el agua sin que nadie les dijera nada", aseguró.

La víctima sospecha de los cuidadores de la finca pues tras ser alertado por un vecino intentó ponerse en contacto con estas personas de nacionalidad venezolana, a quienes poco tiempo antes de la cuarentena había admitido en la finca para darles una oportunidad laboral, permitiéndoles vivir en el lugar y cuidarles la finca, pero fue imposible los celulares están apagados.

Vea también: Alcaldía de Huila fue víctima de millonario robo cibernético

"Es un hombre que vivía con la mujer y tres niños pequeños, decían que estaban en una situación muy complicada y mi papá estaba buscando empelados para la finca, decidió ayudarlos y los instaló en la finca. Lamentablemente pasó la cuarentena y aprovecharon esto", indicó.

Dijo que cuando se decretó la cuarentena en marzo, su papá estaba en la finca donde estuvo alrededor de 32 días, pero en vista que el presidente Iván Duque alargó el periodo de aislamiento, su familiar decidió retornar a Bogotá.

"Mi papá estuvo encerrado en la finca 32 días durante la cuarentena y luego mi papá sacó un permiso y volvió a Bogotá, él me dice que ellos estaban muy insistentes en que regresara a la casa con la familia en Bogotá. Y después todos los días se comunicaban hasta que desde el 16 de mayo nos dejaron de contestar el teléfono".

Finalmente reclamó que al lograr pemriso de la Policía de Bogotá para ir a confirmar lo que un vecino les había dicho, fueron a poner la denuncia ante la comandancia de la estación de Policía de Tena, donde no recibió ayuda alguna sino agravios de parte del "comandante Martínez".