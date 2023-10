En medio de las campañas electorales que se llevan a cabo en Neiva, y a pocos días de las elecciones que se realizarán el 29 de octubre el alcalde Gorky Muñoz vuelve a protagonizar un nuevo escándalo donde anuncia millonarios recursos y un equipo estructurado para respaldar a quien sería su candidato a la alcaldía, Wilker Bautista.

En audios revelados por el portal Silla Vacía, el alcalde Neiva Gorky Muñoz, habla de una millonaria inversión para que el candidato a quien es señalado de ser de la línea del Gorkismo gane las elecciones de los próximos días.

En uno de estos audios se escucha claramente cuando el mandatario afirma que “a mí no me venga con cuentos de encuestas, yo no soy tonto, yo ni idiota que fuera, haré y perdónenme la expresión, una inversión ni la hijueputa porque toca hacerla y un esfuerzo verraco electoral”.

Gorky Muñoz ha sido reconocido en todo el país, no sólo por ser el alcalde de la capital bambuquera de américa, sino por sus innumerables escándalos en los que ha estado involucrado ante la incertidumbre de parte de los neivanos por la utilización del dinero de los ciudadanos incluso en su propia candidatura.

“A nosotros nos conviene que estén todos esos candidatos, porque ninguno de ellos tiene la estructura que tenemos nosotros, esta es la única estructura que puede contratar 50.000 personas para trabajar en el día electoral. Yo tuve 23.000, Wilker va a tener 50.000 porque yo voy a la fija. No nos vamos a quemar”, se oye en la voz del alcalde en otro de los audios.

Asimismo, indicaría que todo esto se haría para llegar a lo que sería la joya de la corona, haciendo referencia a la alcaldía del municipio.

Lo que sería una reunión entre Gloria Vanegas, gerente de empresas públicas de Neiva, el alcalde y algunos asesores externos y de libre nombramiento y remoción, uno de los audios revela que quienes asisten al encuentro son considerados de confianza, con los que buscarían tener apoyo para la jornada electoral.

En el audio se escucha claramente que la gerente dice “le dije al alcalde que yo había invitado hoy a las personas que yo siento más cercanas, más de confianza, porque desafortunadamente en la política nada es perfecto, yo le dije a Wilker también, que él debe hacer un trabajo más personalizado, porque hay gente que le hemos dado la mano y desafortunadamente hoy no están, porque la gente es así, desagradecida y desleal”.

Finalmente, se espera que ante estas graves denuncias, los entes de control realicen las investigaciones por posible participación política de parte del Alcalde Gorky Muñoz y varios de sus funcionarios.