Denuncian que disidencias reunieron a la comunidad en zona rural de La Plata, Huila

Disidencias de las Farc del frente 'Ismael Ruiz' de la columna móvil Dagoberto Ramos, al mando de alias 'Iván Mordisco’, reunieron a habitantes de la zona rural de La Plata, Huila.

En la reunión aseguran que permanecerán en el departamento y que lo que la comunidad necesite están para ayudarlos. El video que se conoció se escucha claramente cuando se le pregunta a la comunidad si quiere que este grupo siga colaborándole a las comunidades del Huila, a lo que los asistentes contestan que sí.

Al encuentro asistieron por lo menos mil personas de diferentes veredas que llegaron al polideportivo de la vereda Santa Marta del municipio.

Se escucha a quien está al frente de la reunión decir que “es la decisión de ustedes y seguiremos nosotros en el departamento cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarlos, por eso somos el Ejército del pueblo para estar con todas las comunidades y ayudarlos en los que necesite”.

Además de advertir que, “yo no voy con el ladrón, no voy con el violador, no voy con el consumidor de drogas, no voy con el extorsionista y tampoco con el sapo de la vereda que siempre llama al Ejército”.

Asegurando que siempre el que llama a informar a las autoridades es el ladrón, es el vicioso o el que está extorsionando y no quiere que nosotros lo saquemos.

Prácticamente, anuncian que seguirán en la zona y que tienen el control indicando que “gracias a la comunidad vamos a seguir en la zona y vamos a coger a todos los delincuentes del departamento y necesito la ayuda de la comunidad. Está claro, comunidad”.

“Estamos de la mano del pueblo, su decisión está tomada. Cuenta con nosotros para lo que necesiten”, se escucha a quien sería un integrante de las disidencias.

El secretario de Gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz, indicó que, “rechazamos estos actos que se viene presentando en el marco del cese al fuego, donde además siguen extorsionando y matando, lo que hemos hecho es informar al Alto Comisionado de Paz actuando en conformidad con la ley.

“Estas disidencias siguen extorsionando e intimidando a la comunidad que han sido coaccionados y el objetivo es que el Ejército se retire de la zona, esto es una orden que solo la hace Presidencia, nosotros ponemos en conocimiento al Alto Comisionado para la Paz y advertir que el cese al fuego no puede convertirse en una alternativa para que estos grupos crezcan en el departamento como se ha venido registrando”, dijo Muñoz.

En esta zona del departamento se han registrado varios hostigamientos a la fuerza pública.