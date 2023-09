Denuncian que disidencias usaron de escudos humanos a comunidad en Rioblanco, Tolima

Horas de miedo y zozobra vivieron los habitantes de la zona rural de Rioblanco, municipio al sur del Tolima, por motivo de los combates que se registraron entre tropas del Ejército Nacional e integrantes de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en las últimas horas.

En efecto, esto ocurrió en las veredas Rionegro y Campo Hermoso de esta localidad tolimense, donde al parecer los actores armados se refugiaron en las viviendas y entre la comunidad residente en este sector.

"Estábamos en desarrollo de acciones militares de control territorial cuando fuimos sorprendidos por el fuego de estos bandidos. Se reaccionó inmediatamente y en el momento en que lo hacemos con nuestras las tropas, estos disidentes se meten a las casas en el sector y forma cobarde, violando todos los derechos humanos, cogen a la población civil como escudo", explicó el coronel Jhon Mauricio Acuña Aldana, comandante operativo de Estabilización y Consolidación Cozeus del Ejército nacional.

Durante estos enfrentamientos, que se prolongaron durante varias horas, se identificó que presuntamente los disidentes accionaron sus armas de largo alcance al lado de los pobladores, entre los que destacaba la presencia de menores de edad.

"Como Ejército y cumplidores de los derechos humanos en ese momento no pudimos reaccionar porque no podemos permitir que ningún civil salga herido. Durante el desarrollo de estos combates tuvimos apoyo aéreo de parte de aviación del Ejército y la Fuerza Aérea con helicópteros artillados y un avión fantasma", agregó el coronel Acuña.

Por fortuna, esta situación no dejó personas lesionadas. No obstante, hay preocupación entre la población del sur Tolima, toda vez que este tipo de enfrentamientos no se registraban desde hace varios años.

Aparentemente, es la primera vez que esto sucede desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc.

Se prevé que durante este fin de semana continúen las acciones operativas por parte del Ejército nacional en Rioblanco y los municipios circunvecinos del sur del departamento.