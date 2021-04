Desempleo podría aumentar en Ibagué ante implementación de toque de queda: Comerciantes

Preocupados se encuentran los comerciantes del sector nocturno de Ibagué, ante la implementación de un nuevo toque de queda con el que se busca evitar la propagación de los casos del Covid-19.



La Alcaldía, acogiendo las resoluciones del Gobierno Nacional, adoptó la restricción durante dos fines de semana y posteriormente decidió ampliarla hasta el próximo 19 de abril. En este sentido, la medida se aplica cada día desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana.

Para propietarios y trabajadores de bares, discotecas, casas de eventos y otros establecimientos que funcionan en horas de la noche, esta determinación afecta la prestación sus servicios, genera pérdidas económicas y podría incrementar el desempleo en la ciudad, ya que no se requiere o no se puede sostener la misma planta de personal.



“Ya estábamos nuevamente en rentabilidad y ahora nos afecta porque ya el tiempo de trabajo es menor, el salario es menor y es más complejo. (…) Si llamábamos a diez meseros ahora podremos llamar a cinco o cuatro y nuevamente la tasa de desempleo en jóvenes volvería como antes”, expresó un comerciante del sector.



Los empresarios estudian algunas alternativas que se podrían usar para garantizar que sus locales sigan abiertos al público en horarios diferentes al toque de queda y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



“Con mis compañeros de bares, de casas de eventos y demás, estamos mirando cómo se replantean horarios con nuestros clientes porque realmente no podemos tener otro cese de actividades, nuestra economía no nos da más”, agregó.



Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Tolima, durante la Semana Santa Ibagué tuvo un comportamiento positivo en sectores como el gastronómico y el hotelero; sin embargo, uno de los más afectados fue el nocturno.

Vale mencionar que en el más reciente informe sobre desempleo en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la capital tolimense se ubicó en el tercer lugar, con una tasa de desocupación del 21.5%.