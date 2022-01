Desgarrador relato del conductor de la mula del accidente en vía La Línea: "El carro no quiso frenar"

"Solo pensaba en salir de la vía, así perdiera la vida"

Asimismo, reconoce que todo el tiempo estuvo consciente, buscando la manera de detener el vehículo de carga.

“Estuve consciente todo el tiempo bregando para ver qué hacía para que el carro se detuviera, Yo en ese momento solo pensaba en salir de la vía, así perdiera la vida. Esto es muy duro, no sé ni porque estoy aquí todavía si el carro quedó ovalado y pegado al asiento”, contó.

La tractomula había salido de Cali y se dirigía hacia Barranquilla con una carga de llantas y aceites que, según cuenta, no superaba las 17 toneladas.

En el momento del choque, el transportador reconoce que quedó asfixiado por el humo del motor, mientras se apagó, y luego quedo aprisionado.

“Cuando se despeja un poco veo gente gritando y yo queriendo salir para socorrer gente, pero no pude salir. Yo le pedí mucho a mi Dios que me ayudara a detener el carro y no pensé que fuera haber toda esa ‘carramenta’. Mi idea no era golpear a nadie, el carro debió haber parado porque yo no tenía ni siquiera velocidad”, añadió el conductor.

Por último, el hombre aseguró que el vehículo tenía toda la documentación al día, incluso había asistido a mantenimiento preventivo el pasado 23 de diciembre antes de otro viaje que había tenido.