La Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Camilo Castillo Alvarado, el profesor de educación física y entrenador de zumba que agredió brutalmente a su pareja sentimental; una funcionaria de la secretaría de hacienda de la Alcaldía de Chiquinquirá.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada del 13 de junio del 2023, cuando Cristian sostuvo una fuerte pelea con su pareja sentimental. Los videos captados por cámaras de seguridad muestran los momentos en los que la pareja se agrede física y verbalmente. Asimismo, evidencian los contundentes golpes de Castillo hacia la mujer, a quien inclusive arrastra por las escaleras de una vivienda.

Solo hasta el lunes festivo 19 de junio, el agresor arribó al centro de convivencia ciudadana de Chiquinquirá para dialogar con el personero municipal con el fin de que le guiara en el proceso para entregarse a las autoridades, las cuales ya se encontraban adelantando su búsqueda mediante orden de captura.

Junto al personero de Chiquinquirá, Uriel Urazán, el hombre grabó un video en el que pide perdón a la mujer y a su familia, y asegura que es consciente que defraudó a muchas personas.

"Pido disculpas a la familia Guerrero, pido disculpas a mi pareja, decepcioné a todos. Estábamos en estado de embriaguez, igual no justificó lo que yo hice, porque yo lo hice y eso estuvo muy mal. Me arrepiento totalmente de lo que hice", expresó Castillo.

Cristian aseguró que nunca había querido esconderse u ocultarse. "Yo he atendido los llamados de todas las personas que me han llamado y que me han escrito. Entiendo también las personas que me amenazan y que me dicen tantas cosas".

Luego de su entrega a la personería, la Fiscalía legalizó su captura e inició las audiencias en las que se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario de Chiquinquirá, mientras avanza el juicio que determinará su futuro judicial ante la denuncia por el delito de tentativa de feminicidio instaurada por la familia de la víctima, quienes exigen que se haga justicia.

Según la familia, a esta hora la mujer agredida se encuentra en delicado estado de salud y bajo pronóstico reservado en un hospital.