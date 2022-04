Los docentes de las instituciones educativas oficiales de Ibagué adelantan este jueves un cese de actividades de 24 horas, para exigir al Ministerio de Educación la culminación de obras y entrega de los planteles que se incluyeron en el programa de Jornada Única Escolar.



En el 2016, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de la capital del Tolima firmaron un convenio para invertir más de 100.000 millones de pesos en la construcción y ampliación de 26 colegios que se incluyeron en el proyecto.

Luego de seis años, según el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), solo se han entregado ocho de las 26 instituciones, lo que ha afectado las condiciones en las que los estudiantes deben recibir clases. Por ese motivo, se programó la jornada de protesta en la que también participan alumnos y padres de familia.



“Estamos recibiendo clases en una institución totalmente derrumbada, en medio de escombros, en condiciones precarias, en donde nuestra integridad física y nuestra seguridad se ve completamente afectada. Estamos en alternancia pero en condiciones precarias con estudiantes y maestros afectados”, expresó Anny Páez, personera de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte.



Las comunidades consideran que pese a los constantes llamados al Ministerio, entidad que se encargó de la contratación, no son contundentes las respuestas sobre la entrega de las obras.



“Son alrededor de 15 instituciones que vienen manejando distintas problemáticas. Ellos han generado procesos de movilización que tienden a defender su escuela porque el Gobierno no atiende cartas, no atiende derechos de petición, da respuestas a medias, el FFIE no atiende e incluso estamos esperando los resultados de un control político que hizo el Concejo Municipal”, expresó William Polo, presidente del Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol).

Durante el paro se cumplirá una marcha que saldrá desde la Casa del Maestro, ubicada en la calle 37 entre Carrera Quinta y Avenida Ferrocarril, e irá hasta el Parque de Bolívar, frente a la Alcaldía de Ibagué, en el centro de la ciudad.