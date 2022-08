Docentes del Tolima iniciaron ‘plan tortuga’ para exigir pago de salarios

Los docentes de las instituciones educativas oficiales del departamento del Tolima iniciaron una serie de protestas con el fin de exigir a la Secretaría de Educación que realice el pago del salario del mes de julio.



El Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) advirtió que la denominada ‘Operación Cobro’ se desarrollará durante este miércoles 3 de agosto y el jueves 4 de agosto, como acto de presión para que se transfiera la nómina.

Según la organización, son más de 8.000 trabajadores de 46 municipios no certificados, entre profesores, directivos y funcionarios administrativos, los que se encuentran a la espera del pago atrasado.



William Polo, presidente de Simatol, dijo que la ‘Operación Cobro’ consiste en suspender las clases a mitad de jornada durante estos dos días, y dedicar el tiempo restante a las actividades en las que se elevarán sus peticiones.



“Sabemos que el dinero está en arcas del departamento y aún no hacen el pago, ese es el incumplimiento que nosotros denunciamos y rechazamos. Vamos a hacer la ‘operación cobro’ y tan pronto esté el pago se detienen las acciones previstas”, expresó el vocero.



Los educadores afirman que de no obtener una respuesta oportuna por parte del Gobierno Departamental, desde el viernes 5 de agosto entrarán en paro.



“Si esto no resulta con el efecto que pretendemos iniciaríamos paro o cese de actividades, inicialmente de 24 horas, desde el próximo viernes. Nosotros lo que menos queremos hacer es afectar a los niños, pero hay una afectación de nuestros derechos laborales”, agregó.

Polo afirmó que la nómina del magisterio en el Tolima, sin contar a la ciudad de Ibagué, asciende a los 25 mil millones de pesos. Este pago debe realizarse en los últimos días de cada mes.