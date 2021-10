Docentes del Tolima piden que asesinato de profesor en Planadas no quede impune

El Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) pidió a las autoridades del departamento que investiguen el asesinato del docente Diego Andrés Camacho Trejos, el cual se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Planadas.



El educador, de 34 años de edad, fue atacado con un objeto contundente cuando se dirigía desde el corregimiento de Bilbao hacia la sede El Paraíso de la Institución Educativa El Rubí, plantel en el que laboraba. El ataque fue con el fin de hurtarle la moto en la que se movilizaba.

Inicialmente, el profesor, quien era oriundo de Armenia (Quindío), fue reportado como desparecido y casi 24 horas después fue ubicado sin vida en una zona boscosa, la altura de la vereda La Cumbre.



La organización sindical pide a la Policía y a la Fiscalía que agilicen las indagaciones para que se capture al responsable y este hecho no quede en la impunidad.



“Lamentamos la muerte violenta del maestro Diego Andrés Camacho, hemos reclamado por parte del Gobierno y las autoridades que no vaya a quedar impune este hecho de sangre que enluta una familia y obviamente a todo el magisterio. Exigimos que se fortalezca la vigilancia en la zona rural del Tolima, especialmente en el sur”, señaló Álvaro Huertas, secretario de Derechos Humanos de Simatol.



Por su parte, el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante Departamento de Policía Tolima, indicó que un grupo especial de policía judicial e inteligencia ya avanzan las investigaciones.



“Inmediatamente ordené todas las capacidades institucionales para esclarecer el hecho. Unidades especiales de policía judicial e inteligencia se trasladaron al lugar con el fin de esclarecer la situación. No se encontró la moto y tampoco sus documentos o pertenencias, por eso la primera hipótesis es un posible hurto”, manifestó el oficial.

La víctima había llegado a Planadas luego de ganar el concurso docente para zonas afectadas por el conflicto armado.