Múltiples alternativas ha adoptado el Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) para que se posponga el regreso presencial a clases en las instituciones educativas oficiales de todo el departamento.



A través de asambleas zonales, jornadas de protesta y acciones de tutela los educadores han solicitado que por ahora se mantengan las actividades virtuales y hasta el 2022 se retomen las clases presenciales en los colegios públicos.

William Polo, presidente de Simatol, explicó que la preocupación es porque los planteles no están en condiciones para recibir a estudiantes y trabajadores, y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lo que representaría un riesgo de contagio de covid-19.



“En lo posible que se suspenda y se retomen las clases el año entrante, pero sabemos la presión del Gobierno Nacional es muy fuerte y en ese caso estamos planteando que se revisen las condiciones de cada institución. Mientras la ocupación de UCI esté por encima del 85% que haya una suspensión, debido al alto riesgo de contagio”, expresó Polo.



Vale recordar que un juzgado administrativo de Ibagué falló una de las tutelas presentadas por la organización y ordenó a la Secretaría de Educación Municipal la creación de una comisión que verifique el estado de los planteles, para que posteriormente se defina si se mantiene la presencialidad que arrancó el pasado 19 de julio.

“Lo que se ha detectado como denominador común es que muchas no tienen los espacios físicos para albergar un número determinado de estudiantes, además no hay agua o las baterías sanitarias. En algunas no existe internet o equipos de cómputo que permitan realizar la virtualidad en la institución”, señaló Álvaro Vargas, dirigente del sindicato.

En 46 municipios del Tolima han retornado a las aulas los colegios con menos de 50 estudiantes, mientras que en Ibagué el regreso ha sido gradual y más de 40 entidades están en el proceso.