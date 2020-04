Dos campesinos murieron por COVID-19 en Cundinamarca, confirma el gobernador

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, informó sobre la muerte de dos adultos mayores en el municipio de Villapinzón. Ambos fallecieron este viernes.

El mandatario regional aseguró que se trataba de una pareja de esposos que contrajo la enfermedad del COVID-19 en días pasados.

"Nadie absolutamente nadie es invulnerable. El COVID-19 no distingue edad, sexo, religión, origen o clase social, no distingue a buenos de malos, todos estamos expuestos", advirtió el gobernador.

García Bustos hizo un llamado a que las personas respeten la cuarentena de cara a estos hechos. "No nos permitamos morir en soledad y víctimas de una enfermedad que se puede prevenir. Quedémonos en casa", dijo a través de su cuenta de Twitter.

El funcionario resaltó las calidades humanas de estas víctimas del virus. "La muerte de la pareja de esposos de Villapinzón que fallecieron el día de ayer me conmueve como ninguna otra, campesinos, humildes, amorosos, el virus los alcanzó", lamentó García.

En este momento, Colombia tiene 1.267 casos confirmados de coronavirus y 25 muertes por la enfermedad. Además, 55 personas se han recuperado. Cundinamarca, por su parte, registra 44 contagios.

La Gobernación implementó la militarización de nueve municipios para hacer cumplir más rigurosamente con la medida de cuarentena.

Los municipios fueron priorizados para patrullajes mixtos de Ejército y Policía para apoyar la restricción. Adicionalmente, algunas poblaciones han implementado sus propias medidas, entre ellas la restricción por género y la salida de casa solo con el último número de la cédula en días específicos. Asimismo, Fusagasugá no permitirá la entrada de personas que lleguen desde Bogotá durante la Semana Santa.

