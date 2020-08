Dos mineros muertos deja accidente en socavón de esmeraldas en Boyacá

Un nuevo accidente minero enluta a dos familias boyacenses. El hecho se registró en la mina Millonarios de Coscuez, jurisdicción de San Pablo de Borbur (Boyaca), en el que fallecieron José Jaime Escárraga Medina, oriundo de Quípama y Hoover Alzate Murillo, proveniente de Fresno (Tolima).

Según lo establecido por la Policía de Boyacá, ayer en la noche se presentó el accidente, en una bocamina que no contaba con autorización para ejercer la actividad.

El alcalde de San Pablo de Borbur, Mauricio Obando Forero, confirmó que, en efecto, la mina no contaba con el aval de explotación.“Es una mina que se ubica en la jurisdicción, la cual no tenía autorización para la extracción, no solo por la suspensión del título minero, sino por la prohibición decretada desde la Administración, ante la situación registrada por la COVID.19”, indicó el mandatario.

El alcalde municipal agregó que las víctimas al parecer no son funcionarios de alguna empresa formal dentro de la jurisdicción de la mina de Coscuez. “Son personas que se dedicaban a procesos de minería artesanal o tradicional y que llevaban muchos años ejerciendo la actividad", señaló Obando.

La situación se conoció luego del llamado que se hizo desde la Agencia Nacional de Minería (ANM), tras la atención que se brindó, por parte de los socorristas de la empresa Furagems, quienes acudieron al lugar de la emergencia.

Por su parte, la secretaria de Minas de Boyacá, Olga Natalie Manrique, envió un saludo de condolencia para las familias de los dos trabajadores fallecidos, invitando nuevamente a los integrantes del sector a mantener las medidas de prevención y acatar las disposiciones municipales, en cuanto a la restricción para hacer la extracción de carbón y de esmeraldas.

"Desde el Gobierno departamental hacemos un llamado para que empecemos a trabajar conjuntamente por la seguridad minera, ya que la protección de la vida es lo fundamental", sostuvo Manrique.

Con estos dos fallecidos, son ya 28 las víctimas de accidentes mineros en lo corrido del 2020, en Boyacá.