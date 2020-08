Dos pabellones de la cárcel de Neiva quedaron aislados por el coronavirus

Pese a las estrictas medidas de bioseguridad establecidas en el centro penitenciario de Neiva, dos pabellones fueron aislados, ante la confirmación de sietes casos del Covid-19.

Según indicó el personero de Neiva, Kleiver Oviedo Farfán, la situación es preocupante en el centro penitenciario, ante el reporte de los casos de coronavirus.

Lea también: Municipios del Huila, en alerta roja por incendios forestales

“Los casos se reportaron, tres en el pabellón No. 3 y cuatro en el pabellón No. 4, situación que genera preocupación a las autoridades y que pone en riesgo el personal que se encuentra en estos patios”, indicó el representante del Ministerio Público.

En total, entraron en aislamiento 290 personas del pabellón 3, y 270 del pabellón 4, que fueron enviadas a sus celdas como medida de contención de contagio del virus.

En el patio No. 4, el riesgo es bastante alto debido a que es en donde hay una buena población de adultos mayores, personas de más 60 años y gente con enfermedades de base, por lo que la situación es bastante preocupante.

“La situación es bastante delicada en el centro penitenciario; por tanto, los entes de control piden extremar medidas de seguridad, se hagan controles pertinentes, y sobre todo se le ha solicitado a la ARL tome las cartas pertinentes para que se genere la protección en materia de salud de los reclusos”, indicó Oviedo.

Se espera la implementación de las medidas para evitar la propagación del virus y, de esta forma, evitar que la situación se agudice y se convierta este centro penitenciario, en un foco crítico de contagio.

Le puede interesar: Falleció el primer médico por Covid-19 en el Huila

En varias oportunidades, los reclusos han manifestado que allí no se cuenta con las medidas de bioseguridad, que no hay tapabocas, que no cuentan con distanciamiento, los espacios son pequeños y que el riesgo de contagio es bastante alto.

Este centro penitenciario, al igual que muchos en el país, hay inconvenientes para la atención en salud, problemas de hacinamiento y dificultad para el servicio de agua potable.

Durante la mañana de este martes se realizaron más pruebas en el penal, para descartar o confirmar contagios.