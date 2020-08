El Alto de La Línea y lo que ha significado para los transportadores de carga

Entre historias, datos curiosos, anécdotas y un ambiente de expectativa, conductores de vehículos de carga terrestre del país cuentan lo que ha representando la vía hacia el Alto de La Línea y lo que significa que este 4 de septiembre se abra al público el túnel, que atraviesa la cordillera central.

A pesar de los inconvenientes que se han presentado durante el desarrollo del proyecto y la evidente falta de planificación durante muchos años, conductores de automotores utilizados para llevar todo tipo de carga consideran que esta obra permitirá mejores condiciones de movilidad y tiempos más cortos de desplazamiento, entre otros beneficios.

Le puede interesar: Cientos de ciclistas subieron este fin de semana el Alto de La Línea

Para Jhon Alexander Gómez Colmenares, más conocido en el gremio como el 'Rayo McQueen', el Túnel de La Línea representa en muchos sentidos progreso.

“La interconexión que se conseguirá con ese túnel va a ser excelente. De igual forma recalco el esfuerzo que han realizado las autoridades administrativas tanto a nivel local como nacional, que permitirá muy pronto poder pasar por el Túnel de La Línea”, expresó Jhon Alexander.

Pero para este transportador de carga liviana, la vía hacia La Línea pone a prueba a cualquier conductor del país. “Esta carretera es donde usted demuestra si tiene licencia de conducción o simplemente porta un pase, ya que uno observa a los que saben en la arrancada, frenada, los que queman llanta, los que se quedan sin embrague, entre otras situaciones”, dice.

Lea también: Las preguntas de la Procuraduría al Gobierno tras millonario préstamo a Avianca

Harry Andrés Rivera ha estado conduciendo vehículos de carga desde hace 18 años. Dice que el Túnel de la Línea trae muchos beneficios, aunque para él, esto también viene con otras implicaciones.

“A medida que van abriendo el túnel el gobierno lo va cogiendo a uno suave y luego va subiendo los peajes. Bueno fuera que no se aprovecharan de esa situación”, manifestó Harry Andrés.

A lo largo de los años han sido innumerables los derrumbes que se han presentado sobre esta carretera entre los municipios de Calarcá y Cajamarca, muchos han llevado a que la vía se cierre por completo por varios días y otros ocasionando afectaciones a vehículos y vidas humanas.

“Poco después que terminé el Alto de La Línea se viene un derrumbe con lodo, piedras, palos y una mula que venía adelante quedó de una vez atrapada entre todo ese material”, contó Harry Andrés.

Le puede interesar: Duque inauguró nueva terminal de pasajeros en aeropuerto de Pereira

En la vía hacia el Alto de La Línea muchas personas han perdido la vida y los accidentes son pan de cada día. Francisco Gaviria, empresario y ex conductor de vehículos de carga, ha sido testigo de esto.

“Me tocó ver como un vehículo particular se fue a un abismo y no se aún por qué razones, pero supe que en el iba una pareja de esposos y ambos perdieron la vida; además, una vez me quedé sin frenos y gracias a que me pude meter en un camino salvé la situación”, narró Francisco Gaviria.

Esta vía nacional seguirá siendo un paso obligado para muchos transportadores de carga en Colombia, aunque desde este 04 de septiembre será de manera diferente.