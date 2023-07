El aterrador audio de mujer que presenció la balacera en Cota: "mataron a una persona en frente"

En el hecho sicarial, una persona identificada como Jhon Beiker Arroyo, de 31 años de edad, falleció por los disparos. Otras cinco personas resultaron heridas por lo impactos de bala y los fragmentos de vidrio.

“Todo indica que es un caso de presunto sicariato, una persona desafortunadamente fallece, hay dos heridos por los escombros de los vidrios, pero son casos de menor gravedad. Los otros tres heridos fueron remitidos a centros asistenciales de la zona”, dijo el secretario de Gobierno de Cota, Edgar Valero.

Una mujer, quien se encontraba allí, compartió un audio en el que se escuchan los momentos de terror y angustia que se vivieron en ese instante.

“Hola a todos. Miren vecinos, estoy aquí en Balsámico. Estaba almorzando. Acaban de entrar y tirotear a un montón de personas y matar a una persona en frente de la mesa donde estaba. Por favor, no vengan acá. Si alguien está cerca, no se acerquen. Ayúdenme a llamar a una ambulancia y a la Policía. No salgan porque hay un man loco con una pistola”, decía ella, angustiada por lo que acababa de presenciar.

Por ahora, las autoridades analizan las cámaras de seguridad para determinar quiénes fueron los delincuentes y capturarlos.