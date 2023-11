El parque acuático que tiene montaña rusa y queda muy cerca a Bogotá

Se acerca un nuevo puente festivo en Colombia y son muchos los capitalinos que buscan la opción perfecta para salir de la ciudad a destinos que tengan gran variedad de entretenimiento y que queda a tan solo dos horas de Bogotá saliendo por el municipio de Soacha.

Pero esto no es lo único, los ciudadanos también buscan que este lugar no sea tan costoso, y de esta manera poder pasar varios días en familia. Es así, que una de las grandes opciones que hay es el centro vacacional Cafam Melgar.

Dentro de este lugar hay diversidad de recreación, parque acuático, restaurantes, supermercados, y gran centro hotelero donde los ciudadanos podrán alquilar cabañas para más de 10 personas y pasar un fin de semana bastante agradable.

Asimismo, este centro vacacional también ofrece pasadía, por lo que podrá pagar una tarifa y pasar un día completo en este centro de recreación, que ofrece un parque acuático increíble para grandes y niños, en el que se encuentra la montaña rusa acuática, en la cual las personas podrán competir en carreras ubicándose en varios carriles.

Es así, que harán un recorrido a bordo de un flotador y recorrer a altas velocidades mientras es impulsado por una corriente de agua intensa para que tenga sensaciones de euforia con los ascensos que se realizan.

Esta atracción es única en todo el continente, y funciona con un sistema de turbinas que impulsan el agua y la hacen diferentes al resto, lo que genera una nueva experiencia a todos los usuarios que son arrastrados por la corriente.

Además, con la compra del ingreso, le pondrán un brazalete con el cual los visitantes podrán adquirir alimentos y sin la necesidad de estar cargando dinero en efectivo.

Pero esto no es lo único, pues también hay zona húmeda en el que los visitantes podrán disfrutar de un spa, jacuzzi y más. Además, hay piscina de realidad virtual, piscina de olas, toboganes, zoológico y más atracciones para que puedan disfrutar en familia.

¿Cuánto cuesta la pasadía en Cafam Melgar?

La pasadía en este lugar puede variar en sus precios, pues según la página de Cafam Melgar “El costo de las pasadías en Cafam Melgar puede variar según el tipo de pasadía, la temporada y el número de personas que la soliciten. Sin embargo, los precios suelen ser bastante accesibles y competitivos en comparación con otros parques y atracciones turísticas de la región”.

No obstante, para los afiliados a la caja de compensación Cafam, la entrada no supera los $20.000 -esta también puede variar según la categoría- mientras tanto, la pasadía para adultos que no son afiliados puede estar en $61.400 hasta los $69.400 y para niños en $51.100 hasta $59.100.

Incluso, algunos de estos planes incluyen el almuerzo y el transporte con un valor adicional. El lugar adecuado para que pase un buen fin de semana y no solo pueda descansar sino también divertirse.