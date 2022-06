Elecciones: Alcalde de Sogamoso revierte medida de toque de queda para el fin de semana

El alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, anunció que se reversará la medida de toque de queda, que se había decretado con motivo de las elecciones presidenciales del domingo, y ante información sobre posibles hechos orden público durante los comicios.

La decisión se tomó tras el pedido del Gobierno sobre la suspensión de la misma. Según explicó el mandatario, la decisión de toque de queda había sido tomada en consenso, en un consejo de seguridad, estando facultado legalmente para decretar la medida; a pesar de esto, atenderá la solicitud hecha por el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Respecto a lo decretado, el alcalde de Sogamoso manifestó que “la medida de orden público, toque de queda, fue decidida en consejo de seguridad por la Policía, Ejercito, Fiscalía y Alcalde por unanimidad, el pasado lunes 13 de junio”.

Según explicó el mandatario, lo que se que buscaba con la medida era prevenir conflictos que afecten la convivencia de los sogamoseños, teniendo en cuenta que en las elecciones para la primera vuelta, se registraron siete personas heridas con arma blanca y otros 17 heridos en riñas.

Respecto a la solicitud del ministro Daniel Palacios, de interrumpir la medida del toque de queda, el alcalde manifestó que, “estando Facultado legalmente para decretar toque de queda y consciente de la importancia de mantener vínculos respetuosos con el Ministerio del Interior; me permito informar que atenderé la solicitud presentada por señor ministro Daniel Palacios; por lo que modificaremos el decreto revirtiendo la medida”.

Fue así que, siguiendo el conducto regular, se realizará un consejo extraordinario de seguridad y el municipio de Sogamoso modificará el decreto 285 de 13 de junio de 2022. Así las cosas, se continuará con la adopción de otras medidas tales como:

- Ley seca, que incluye expendio, consumo, porte y transporte de bebidas embriagantes, desde el sábado 18 a las 6 p.m., hasta el lunes 20 a las 12 del medio día

- No se permitirá el uso de dispositivos tipo dron, desde las 6 p.m. del sábado 18 hasta las 6 a.m. del lunes 20

- Está prohibido el transporte de todo tipo de escombros, trasteos, cilindros de gas o artículos pirotécnicos; desde las 6 p.m. del sábado 18 hasta las 6 a.m. del lunes 20

- Se permitirá el acompañamiento hasta el cubículo de votación, únicamente para ciudadanos con algún tipo de limitaciones, dolencias físicas o dificultad de movimiento; así como los mayores de 80 años que padezcan problemas de visión.

- Así mismo, el uso del celular para testigos electorales, jurados o votantes, está habilitado únicamente en los puestos de votación desde las 4pm para hacer registro al momento del conteo.

De este modo, se instalarán 245 mesas de votación que están habilitadas en los 18 puestos en la ciudad de Sogamoso, de la siguiente manera:

- Puestos urbanos: I.E. Gustavo Jiménez, Uniboyacá, Colegio Reyes Patria, Colegio Celco, I.E. Francisco de Paula Santander, I.E. Los Libertadores, I.E. Magdalena, Colegio el Rosario, I.E. Politécnico, I.E. Silvestre Arenas, I.E. Inseandes, I.E. Sugamuxi.

- Puestos Rurales: Morcá, Milagro y Playita, El Crucero y Las Cintas I

- Puesto especial: Cárcel de Sogamoso.