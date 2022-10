El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca advirtió que el embalse del Neusa llego al 97% de su capacidad, lo cual representa un alto riesgo para los habitantes de su zona de influencia. Los organismos de socorro de los municipios de Zipaquirá, Nemocón y Cogua se encuentran en alerta y listos para atender una eventual emergencia.

"Nos encontramos muy atentos, teniendo en cuenta que se vienen presentando fuertes precipitaciones principalmente en la Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, con precencia de posibles tormentas eléctricas, continuamos atentos desde el Puesto de Mando Unificado a cualquier situación que se pueda presentar", indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.

Se recomienda a los ciudadanos no acercarse al embalse, ni a ríos o quebradas en su zona de influencia, debido al alto riesgo de crecientes súbitas. Las lluvias en la región no cesan, mientras que la CAR indicó que el volúmen del embalse es considerablemente alto en comparación con el promedio histórico.



Las lluvias no paran en el embalse del Neusa, por lo que la tendencia es ascendente, es decir que se espera que en las próximas horas se continúe llenando. De otra parte, el embalse del Sisga está al 58% de su capacidad también con una tendencia ascendente, mientras que el de tominé se encuentra en el 55% con una tendencia estable.



La Corporación Autonoma Regional, CAR había indicado que el Río Neusa ha presentado caudales por encima de los seis métros cúbicos por segundo (6mt3/s), lo cual aumenta la probabilidad de que se registre un "desbordamiento controlado".



No obstante, las autoridades ambientales califican como críticos los niveles del río y el embalse, que generalmente es visitado por decenas de turistas en época de verano.