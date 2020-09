En abril de 2021 finalizan obras complementarias al Túnel de la Línea: Invías

Cabe mencionar que la obra tuvo un costo total de 2.9 billones de pesos y consta de 31 puentes, 25 túneles y 30 kilómetros de doble calzada.

"Solo el Túnel de la Línea costó aproximadamente 1 billón de pesos (...) Se ejecutaron 24 contratos y de estos, uno fue el contratista que falló entre el año 2013 a 2016 y dejó el proyecto abandonado. Sin embargo, al final lo importante es que hoy ya estamos ad portas de ponerlo al servicio de los colombianos", señaló.

En cuanto al cobro de peajes, el director del Invías explicó que "en el recorrido Cajamarca-Calarcá actualmente hay un solo peaje que está en una zona estrecha y genera un retraso de hasta media hora. Ese peaje lo vamos a quitar de ahí y lo vamos a trasladar y vamos a poner uno en cada sentido, es decir, uno en la boca del túnel para el sector del Tolima y el otro se pondrá en la boca del túnel del portal Quindío".

El funcionario señaló también que el túnel no va a tener restricción ni para tractomulas, ni para vehículos de transporte de sustancias peligrosas, ni para motos.

"Este túnel tiene toda una serie de especificaciones técnicas desde el diseño hasta la construcción y está dotado de unos equipos de operación del sistema electromecánico, de tal manera que nos garantiza que es totalmente seguro para el tránsito de cualquiera de estas sustancias".

No obstante, la única restricción que tiene "como en cualquier túnel en el mundo, es para el tema de las bicicletas. Ellos son los únicos que no pueden transitar por norma internacional y es por eso que nosotros no vamos a permitir el tránsito de bicicletas, de resto absolutamente todos los vehículos pueden transitar por el Túnel de La Línea", advirtió.

Destacó que "en abril cuando tengamos el resto del complejo vial, va a ser entre 90 y 120 minutos la disminución en el tiempo y esto es muy importante frente al terror que nos generan las curvas que tiene el Alto de la Línea".

La obra del 'Cruce de la Cordillera Central' está ubicada entre Cajamarca y Calarcá, en el paso por el Alto de La Línea y tiene 30 km de doble calzada, 25 túneles 31 viaductos, 3 intercambiadores viales y una serie de obras de alta ingeniería, que lo convierten en una de las más importantes.

"El Túnel de La Línea es una obra de importante ingeniería y lo que ponemos al servicio es 13.4 kilómetros entre los que están los 8 kilómetros del Túnel de La Línea, otros túneles cortos y el túnel de rescate que tiene la misma longitud. De esta manera, hemos logrado que los mayores beneficios que se dan al no tener que cruzar el Alto de la Línea y teniendo la otra vía en un solo sentido, nos permite que a partir de mañana los colombianos empiecen a disfrutar de este importante proyecto".