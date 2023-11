En Herveo, Tolima, eligieron a la alcaldesa más joven de Colombia

Con el 58,3% del total de los votos, Gina Vanessa Silva Buriticá, fue elegida el pasado 29 de octubre como alcaldesa de Herveo, municipio ubicado al norte del departamento del Tolima. Silva se convirtió en la mandataria electa más joven de Colombia.



A sus 23 años, con el apoyo de 2.331 personas que le dieron su voto, Gina Vanessa asumirá el cargo más importante de esta localidad desde el primero de enero del año 2024.

La alcaldesa electa es natural de Herveo, estudiante de Derecho y representante legal de una empresa dedicada a la producción y exportación de aguacate hass. Esta fue la segunda vez que aspiró a la Administración Municipal.



“La política para mí es el arte de servir y teniendo eso como base, el servir viene en la sangre. Siempre me ha encantado servirle a la gente, desde el colegio, liderar espacios. Empiezo a darme cuenta que puedo llevarle solución a la gente. En 2019 fui candidata por primera vez, tenía 19 años, y quedé de segunda”, expresó.



En esta ocasión, Silva Buriticá aspiró por la Coalición Partido Conservador, Alianza Democrática Amplia y Liga Anticorrupción, y contó con el respaldo del exgobernador del Tolima y actual senador, Óscar Barreto Quiroga, considerado como un jefe político de este departamento.



“Tenía 19 años y conocí el territorio, conocí las necesidades, me di cuenta de todas las problemáticas que hay, el abandono del Estado y la desconfianza que hay de los votantes hacia la política. Las nuevas generaciones no tenemos por qué sentir miedo a liderar y tampoco normalizar las cosas que están mal”, agregó.

La mandataria contó a RCN Radio que las principales apuestas para su gobierno son reactivar la economía campesina a través de la siembra de café y plátano, fomentar la creación de empresas, adecuar las vías principales, implementar proyectos de índole social, entre otras.