En medio de los diálogos que se adelanta en algunas regiones del país entre el Gobierno Nacional con disidencias de las Farc, desde el departamento del Huila se solicitó que ningún municipio haga parte de los territorios en donde se adelantan las mesas con las disidencias de las Farc.

Ante la cercanía con los departamentos con presencia de disidencias de las Farc y de los diálogos que se adelantan con estos grupos, desde el Huila se solicitó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda que el departamento no tenga ninguna zona de diálogo o punto de concentración.

Lea también: Asesinan firmante de paz junto a su nieto en zona rural de La Plata, Huila

Existe la preocupación que puedan ganar territorio en el Huila y seguir afectando a los municipios limítrofes con Cauca, Caquetá y sur del Tolima. Sin embargo, si se contará con al menos dos oficinas del alto comisionado para la Paz.

El secretario de Gobierno, Mauricio Muñoz, indicó que “solicitamos que no se vaya a conceder espacio en el territorio para las negociaciones con disidencias de las Farc. Sería un avance en el territorio que ellos no tienen, se mueven en el departamento, extorsionan, intimidan a la comunidad, pero no tienen áreas ganadas”.

Muñoz añadió que “serán por lo menos dos oficinas del Alto Comisionado para la Paz para escuchar a la comunidad para atender a la comunidad, pero distinto a la zona negociación, como se va a dar en el cauca, porque efectivamente, pues en el cauca tienen unas áreas campamentales grandísimas”.

Lea aquí: Judicializado alias 'Cristián' señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá

“En este momento no tenemos áreas campamentales de estos grupos al margen de la ley, finalmente, era un temor que teníamos que se utilizará el cese al fuego y las mesas de diálogos para obtener unos corredores que utilizan para la ruta de la marihuana y economías ilícitas y que ganarán un territorio. En el Huila no se tendrán mesa de negociación”, precisó.

Muñoz manifestó que “no podemos retroceder; el Huila estaba libre de estos grupos y hemos ido sacándolos y esperamos seguir dando golpes contundentes en delitos como la extorsión y homicidios que han afectado a la comunidad.