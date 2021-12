De acuerdo con Coordenada Urbana, sistema de información de Camacol, en noviembre se vendieron 282 viviendas en Boyacá, lo que representa un crecimiento del 54% medido respecto al promedio histórico de noviembre de los últimos cinco años.

Este buen comportamiento lo explica principalmente la dinámica de la vivienda de interés social (precio inferior a 122 millones de pesos), con 195 unidades vendidas, que representaron el 80,2% del total del mercado, demostrando la confianza de los hogares en la inversión de vivienda nueva.

El segmento de vivienda No VIS estuvo por debajo de su promedio histórico con 87 viviendas vendidas, ratificando que este mercado tradicionalmente se ve golpeado en escenarios de alta incertidumbre económica.

Lea aquí Amplían horario para funcionamiento de negocios nocturnos en Tunja y Duitama, Boyacá

Tunja fue la cuidad con mayor número de ventas registradas, aportando el 51,1% del total de inmuebles comercializados durante el mes de noviembre con 144 unidades (81 VIS y 63 No VIS).

Por su parte, Paipa y Duitama aportaron el 30% de las ventas con 85 unidades; en la ciudad de Paipa se reportó la comercialización de 39 viviendas VIS y 10 No VIS, mientras que Duitama registró 27 viviendas VIS y 9 No VIS. Finalmente, Sogamoso aportó el 19% de las ventas con 53 unidades, 48 viviendas VIS y 5 No VIS.

Lanzamientos: Los lanzamientos de nuevas unidades reflejan también un comportamiento favorable en el mes de noviembre, saliendo al mercado 408 unidades habitacionales, 235 VIS y 173 No VIS. De estos, Tunja registró 166 unidades, Paipa, 128 unidades; Duitama 72 unidades y Sogamoso, 42 unidades. Iniciaciones: En noviembre se iniciaron a construir 28.056 m2 en 312 unidades de vivienda, 166 unidades en Tunja, 80 unidades en Sogamoso y 66 unidades en Duitama.

Al cierre de noviembre, en el departamento de Boyacá se encontraban en construcción 4.135 inmuebles con un área total de 338.545 m2; esto nos permite estimar que en el departamento el sector genera 23.156 puestos de trabajo, 8.270 directos y 14.886 indirectos.

Le puede interesar Personas quemadas con pólvora no están yendo a servicios médicos, según autoridades del Valle

Oferta: En el departamento de Boyacá se encuentran en el mercado 79 proyectos de vivienda con 1.986 unidades habitacionales, de estas 1.116 son de segmento VIS y se concentran en 37 proyectos; las restantes 820 unidades son de estrato medio y alto y se encuentran en 51 proyectos. En Tunja la oferta suma 488 unidades, Duitama 169, Sogamoso 111 y Paipa 52.

El 2022 se estima como un buen año para la construcción, ya que según proyecciones de Camacol presidencia El PIB del sector edificador crecerá 3.5 veces más que la economía y será la actividad productiva de mayor dinamismo en 2022. Esto permitirá que la #Construcción siga siendo fuente de empleo y desarrollo para los boyacenses y Colombia en general.