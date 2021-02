En pelea terminó discusión entre Policía y ciudadano por el uso de tapabocas

Una complicada situación ocurrió durante la noche de este jueves a las afueras de la Estación de Policía del municipio de Íquira en Huila.

Inicialmente se conoció una denuncia por un posible abuso de autoridad contra un joven que se dedica a la venta de guarapo en el parque de esta población huilense.

Asimismo, tras indagar por el hecho durante la mañana de este viernes desde la Policía se expresó que las agresiones se dieron por parte del hombre, quien no quiso atender el llamado de un uniformado que le solicitó usar el tapabocas.

Según testigos un joven visiblemente golpeado fue sacado esposado por parte de un equipo de paramédicos de una estación de Policía, quienes proceden a subirlo a una ambulancia para trasladarlo al hospital de la localidad.

Según, Wilson Santa, quien hizo la denuncia y que además es hermano del hombre, "mi familiar cuenta con todos los permisos para vender sus productos en el parque y guardar su trapiche en cercanías a la Estación de Policía, pero que al intentar hacerlo como desde hace cinco años lo realiza, un uniformado se lo prohíbe y luego le reclama groseramente por no tener el tapabocas".

Al parecer se genera una discusión y pasan a las agresiones, por lo que el ciudadano termina detenido por irrespeto a servidor público, según la denuncia de Wilson, su hermano es golpeado violentamente por otros uniformados una vez este se encuentra ya adentro y con sus manos esposadas.

“Nosotros recibimos una llamada, en la que nos informan la situación y de inmediato me dirijo al pueblo, al llegar a la Estación de Policía solicitó hablar con mi hermano pero allí me dicen que lo enviaron para el hospital, yo llamo en calidad de paramédico que soy, y en el hospital me dicen que allá no está él, por lo que me enojo y empieza a llegar más gente exigiendo que dejen ver a mi hermano”, dice Wilson.

También agrega que de un momento a otro llega la ambulancia y se lleva a su hermano, y es allí cuando comienza a grabar lo que sucede.

Lo que dice la Policía

Frente a la situación el intendente Guillermo Cuéllar, comandante de Policía en Íquira, manifiesta que “hacia las 19:00 horas se le solicita un registro a un ciudadano, se le estaba haciendo el llamado de atención por no tener el tapabocas, este señor agrede con su nariz la cabeza a uno de los patrulleros que estaba realizando el procedimiento y posteriormente con un puño.

También agrede a una uniformada, mordiéndola y arrastrándola por el piso. Fue necesario llevarlo al interior de la estación, donde se le leyeron sus derechos y se le realizaron dos órdenes de comparendo.

"La primera por el no uso de tapabocas y la segunda por agredir de cualquier forma o manera a un agente de Policía, siendo además notificado al señor personero para que estuviera pendiente del caso. Finalmente solicitamos presencia de la ambulancia para que fuera atendido en el puesto de salud ante las heridas que presentaba”, dijo el uniformado.

Con el fin de conocer más detalles de este enfrentamiento, se consultó al Personero de Íquira, William Cerquera quien señaló que como Ministerio Público fue informado por la comunidad que había una persona capturada y que presuntamente había sido agredida.

“Al recibir la llamada me dirijo a la zona, y allí ya estaba el personal médico del Hospital María Auxiliadora y se remite al joven, pero cuando el médico iba a realizarle unos exámenes, este joven decide escapar del sitio”.

Finalmente se desconoce en dónde se esconde el joven, mientras las autoridades continúan asegurando que quien los agredió fue el detenido.