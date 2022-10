En Pereira bajaran las tarifas de energía eléctrica

La Empresa de Energía de Pereira (EnerPereira) comunicó que como compañía generadora de energía eléctrica en el país y en concordancia con la iniciativa del Pacto por la Justicia Tarifaria propuesto por el Gobierno nacional, de forma voluntaria se acogen a la reducción de precios de contratos de ventas con los distintos comercializadores con los que existe una relación comercial, la disminución se daría en el próximo mes.

Yulieth Porras Osorio, gerente de la Empresa de Energía de Pereira explicó que la disminución en la tarifa en el costo de generación será entre unos $30 y $40 pesos “Con la relación a la distribución y comercialización que es donde finalmente los usuarios del mercado de Pereira y Cartago verán la disminución, esta se verá aplicada en los meses de noviembre y diciembre de este año. De ahí se verán actualizaciones con base al IPC hasta el mes de septiembre de 2023” indicó Porras.

Asimismo la gerente fue enfática que aún no se sabe cuál será la disminución en la tarifa final al usuario puesto que la Empresa de Energía de Pereira se encuentra dentro de un esquema denominado áreas de distribución “Dentro de nuestro esquema compartimos un cargo único de distribución con las empresas de EPM, así que una vez XM (operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia) nos diga cuál es el valor de esa disminución, sabremos cual será la tarifa final para los meses de noviembre y diciembre” aseveró.

Finalmente la gerente hizo unas peticiones muy puntuales al Gobierno Nacional “Estamos de la mano con la política que el gobierno ha establecido, pero así mismo entregamos unas recomendaciones teniendo en cuenta que los demás generadores de energía que tenían que aportar a la disminución de la tarifa no era la que se estaba esperando, nos plantearon disminuciones entre el 3 % y el 4 % de descuento que no se va a observar en el cargo de generación considerable, además se insistió que la disminución en los precios no pude ser voluntaria sino obligatoria”, explicó.

De igual forma Porras invitó a que el Gobierno nacional revise el esquema de las áreas de distribución porque según ellos es bastante injusto que las empresas pequeñas estén aportando y otras no, además manifestó que se deben buscar ingresos para las empresas que van a estar este tiempo en opción tarifaria puedan mejorar los recursos de caja, para que así se puedan entregar créditos blandos hasta el momento en que puedan comenzar a cobrar los saldos que se tenían por opción tarifaria.