En Soacha se podrá visitar a las madres este fin de semana, no habrá toque de queda

El alcalde del municipio de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, anunció que el próximo fin de semana no habrá toque de queda en esa población de Cundinamarca y que la gente podrá ir a visitar a su mamá en la celebración del día de las madres, aunque sí estarán prohibidas las reuniones, fiestas o asados, entre otros.

De acuerdo con Saldarriaga, cada persona que no viva con su madre y busque felicitarla y visitarla en el marco de la celebración podrá hacerlo pero con todos los cuidados, mientras las autoridades estarán haciendo controles para evitar aglomeraciones durante la jornada, teniendo en cuenta la emergencia por la pandemia de la COVID-19.

"Este fin de semana no tendremos toque de queda en la ciudad. Quiero invitar también a la comunidad en este fin de semana de madres a que seamos todos responsables, Si queremos ir a hacer un saludo a nuestras madres porque no vivimos con ellas, lo podamos hacer", dijo.

Agregó que "podremos hacerlo con la responsabilidad que debe tener cada uno de los hijos al visitar a su mamá. No son permitidas fiestas, no son permitidos asados, no es permitido nada de eso, pero sí es permitido que uno pueda ir a visitar a su mamá el día de la madre", agregó Saldarriaga en entrevista con La Cariñosa de RCN Radio.

El funcionario también aseguró que se ha advertido de la importancia de reabrir la economía en ese municipio, por lo que se han reabierto 32 empresas y otras 232 serán visitadas para que sus protocolos de bioseguridad sean revisados y aprobados.

"Con los anuncios del señor presidente, casi que uno podría decir que para el municipio de Soacha nos da un 80% de normalidad en todo el territorio, porque abre misceláneas, abre papelerías, ventas de ropa, casi todo nuestro comercio y a mí me parece bien", explicó.

"Yo creo que como siempre lo anuncio, en Soacha se puede morir más la gente de hambre que de coronavirus. Del virus llevamos cinco personas, sabemos que lo peor está por venir, pero también se ha logrado generar la consciencia en todos los soachunos y colombianos de que tenemos que cuidarnos", precisó.

En ese municipio empezó a operar una de las primeras empresas de manufactura del país en días anteriores, tan pronto el Gobierno Nacional autorizó el regreso de actividades de ese sector y del de la construcción.