Sorpresa ha generado al norte del Tolima la presencia de un ave de gran tamaño y de aspecto imponente. Se trata de un águila arpía, una de las águilas más grandes y poderosas del mundo.



En las últimas semanas, campesinos de este sector del departamento han visto un ejemplar de este tipo volando por algunas zonas y posándose en las copas de los árboles.

Edgar Solórzano, agricultor y promotor de conversación ambiental, logró identificar y fotografiar este animal. Aseguró que en la historia reciente del departamento, la comunidad no tenía registros del águila arpía.



“Escuché que había un águila bastante grande en la zona, pero no creí que fuera esta porque normalmente habita en selvas grandes del país, y es muy difícil de observar. Cuando la vi, no podía creerlo, es una de las más grandes y poderosas del planeta”, expresó Edgar.



RCN Radio consultó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) sobre esta especie. La entidad informó que la misma tiene una amplia distribución desde el sur de México hasta Argentina.



Las hembras tienen hasta un metro de longitud y dos metros de envergadura, es decir, la extensión que hay entre los extremos de sus alas. Los machos son un poco más pequeños y su peso máximo es de ocho kilos.



Según la Fundación ProAves, citando la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este tipo de águilas se encuentra en categoría ‘Vulnerable’, especialmente por la pérdida de bosques y la caza furtiva.



Ante este hallazgo, Cortolima pidió a la comunidad proteger este ejemplar y dar aviso a las autoridades en caso de conocer algún tipo de amenaza para su vida e integridad.



“Estamos muy contentos de haber avistado el águila arpía. Básicamente lo que queremos es propiciar espacios de comunicación para solicitarle a los tolimenses que mantengamos el cuidado y la preservación de este tipo de especies, que no se propicie su caza”, mencionó Olga Lucía Alfonso, directora de la autoridad ambiental.

Grupos de investigación y de avistamiento de aves se han interesado en visitar la zona para apreciar el individuo.