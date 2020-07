En Tolima sugieren a médico dejar su residencia por supuesto riesgo de contagio

A través de una carta firmada por la administradora y el presidente del consejo de un conjunto residencial ubicado en el municipio del Espinal, al médico Andrés Trujillo Cardoso se le sugirió cambiar de residencia, al considerar que por su trabajo se encuentra expuesto al contagio de la COVID-19.



Según la misiva la solicitud se hace debido a que el profesional del área de la salud labora en la cárcel de la misma localidad, en donde se registran 544 casos de la enfermedad, lo que equivale al mayor número de contagios en el departamento del Tolima, estas personas propusieron su salida del lugar de forma transitoria.

Lea también: Listo el decreto que permite pruebas piloto en gimnasios, hoteles y restaurantes



“Con todo respeto nos permitimos expresar la preocupación tanto de residentes del conjunto como de nosotros, que nos invade el saber de su vinculación profesional con el centro penitenciario del Espinal, considerado hoy el centro de mayor contagio en el departamento y casi del país”, indica el documento.



También señala que inquieta, “el altísimo riesgo de contagio al que usted está expuesto, en consecuencia los residentes del conjunto y los integrantes de su familia, donde existen personas de alta vulnerabilidad. Por lo anterior, de manera comedida nos permitimos sugerirle reubicar su residencia de manera transitoria(…)”.



Luego de recibir la carta, el médico Trujillo dijo a RCN Radio que rechaza el caso de discriminación y considera que la sugerencia se realiza desde la desinformación, ya que los profesionales de este sector tienen establecidos estrictos protocolos de bioseguridad para ejercer su trabajo.



“La asumo con total rechazo, con indignación y tristeza porque no se asesoraron bien o no actuaron de la manera más adecuada expresando sus inquietudes, puesto que no dimensionan las medidas del personal de salud para entrar a áreas con casos de COVID”, dijo Trujillo.

En otras noticias: Juez reconoce a mascota como miembro de una familia y como un ser con derechos



Dio a conocer que ya hubo contacto con la Procuraduría General de la Nación para determinar ¿qué acciones se pueden tomar para?, “generar un punto de partida, no solo por mí, sino por las demás personas que pueden ser vulneradas día a día con el rechazo y la discriminación que conlleva la profesión. De hecho nosotros nos cuidamos mucho más”.



La Unión de Trabajadores Penitenciarios y Carcelarios en el Tolima también rechazó este hecho y pidió a las autoridades su investigación.