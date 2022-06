Desde la vereda Avendaños de Sotaquirá, la comunidad denunció las pésimas condiciones que deben afrontar por la falta de vías y energía eléctrica para la realización de las clases. Veinticinco niños, alumnos de la Institución Educativa, tardan entre 2 y 3 horas para llegar a su colegio.

La vereda, en donde residen cerca de 40 familias, está ubicada a 5 kilómetros del casco urbano y ante la falta de vías, los habitantes tardan entre tres y cuatro horas para llegar al centro. La situación ha ocasionado además que los alimentos del Plan Alimentario Escolar no lleguen en buen estado. Las niñas y niños reciben durante todo el año, enlatados.

Según la docente Martha Isabel Martínez, en la Institución Educativa hay dos paneles solares que no están funcionando, no hay baños en las viviendas y tanto los estudiantes como los docentes deben exponer sus vidas para llegar al colegio.

"La situación la agrava el clima, la escuela no ha podido ser arreglada, porque no hay transporte para el material. A lomo de mula es imposible hacerlos porque estos animales llegan muy maltratados, se ha intentado a través de una guaya pero tampoco se ha logrado nada", dijo la docente.

Además, los niños no tienen un espacio de recreación pues una parte de la cancha que tienen, se hundió y el patio solo es un espacio de lodo y piedras.

"El sitio de recreación de los niños es un potrero, una ladera, el patio de la escuela es en barro y uno de los problemas más complejos es la falta de luz. El panel solar no está en funcionamiento, por consiguiente, la alimentación de los niños se basa en enlatados", agregó Martha Martínez.

Eduvina Monroy es la ecónoma encargada del colegio de Avendaños. Dice que está preocupada porque los niños no se están alimentando bien al no tener la posibilidad de recibir alimentos variados y en buen estado.

"Los niños ya no quieren comer enlatados, estamos cansados de pedir otro tipo de comida pero el problema es que todo llega en mala calidad por el camino que hay recorrer. La idea es que nos envíen verduras y otra proteína. Dios quiera que nos ayuden a arreglar la vía para que todo se pueda solucionar", señaló la ecónoma Monroy.

Franky Lozada es uno de los estudiantes de la Institución y todos los días debe caminar una hora y media para recibir clases.

"Tengo que pasar muchos ríos y quebradas, no hay luz en la escuela, las casas son en tablas, hay que subir cinco horas para coger carro y llegar al centro y solo comemos enlatados, quisiera tener baño en mi casa y tener todo más arreglado", dice el representante estudiantil.

A su vez Henry Fonseca García, quien acompaña a la docente los lunes y viernes, dijo que desean tener luz en su escuela y tener mejores instalaciones.

"Quisiéramos tener luz para tener mejor comida, que nos arreglen los caminos y tener la posibilidad de tener un baño y televisión", indicó Fonseca.

Fabio Vargas, habitante del municipio de Cómbita, conocedor de la situación que viven las cerca de 40 familias del sector de Avendaños, narra cómo estos niños y niñas no conocen un televisor y aunque cause extrañeza no cuentan con baño en sus casas, no lo saben utilizar, solo lo conocen cuando ingresan al colegio.

Vargas resalta que "en pleno siglo XXI, los habitantes de la vereda más grande de Sotaquirá, está abandonada por el estado, no tienen vías, un cable, condiciones dignas para esta comunidad que está lejos de la civilización".

Ante la dramática situación, los habitantes esperan una pronta intervención estatal. De acuerdo con la comunidad, es necesario lograr un acuerdo y autorización para trazar una vía en la que se ayude a los habitantes sin causar daño al ecosistema, teniendo en cuenta que por la zona viven especies de páramo.